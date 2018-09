CIUDAD DE MÉXICO

Angie Taddei conduce la tercera temporada de Cámbiame el look

La tercera temporada del programa de televisión "Cámbiame el look", que se estrenó ayer por la pantalla de E!, se abre a la diversidad y da la bienvenida a dos chicas transgénero.

"Es algo que nos ha enriquecido muchísimo y estamos felices de presentarlo en la televisión a nivel Latinoamérica porque podemos hablar abiertamente del tema transgénero y conocer a la persona que está dentro de ese cuerpo", explicó Angie Taddei, quien de nueva cuenta funge como conductora.

Mediante ambos casos, dijo en entrevista, el público será testigo de lo difícil y fuerte que puede ser una transición de hombre a mujer.

"Nos hablaron de cómo tuvieron que comunicar su anhelo a la familia y después acerca de la manera en que lidiaron con una sociedad cerrada. Cámbiame el look muestra así su apoyo a la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), en específico a los transgénero". Conocer sus historias fue súper interesante", afirmó.

Maritza es otra de las 16 participantes del nuevo ciclo. Indicó que pese a estar en silla de ruedas sobresale por sus ganas de vivir y energía para salir adelante.

"Otra es una mamá de 40 años, quien se había estancado en un look. A través de ella muchas mamás entenderán que si no nos cuidamos no podremos cuidar de la misma manera a nuestros hijos", mencionó Angie, integrante del grupo JNS.

Para refrescar esta nueva temporada de las anteriores ya vistas, expuso que Cámbiame el look busca historias y a participantes con mucho que decir.

"Nos interesan mujeres increíbles que por alguna u otra razón se han frenado en su vida o las han apachurrado y no encuentran la salida. Jugamos el papel de apoyarlas para que a través de una herramienta tan sencilla como el mundo de la moda, las prendas, el peinado y el maquillaje salgan adelante, empiecen un nuevo camino y se empoderen para cumplir sus objetivos".

En Cámbiame el look, las "víctimas de la moda" son nominadas por amigos o familiares cercanos que desean reciban un cambio total de imagen, incluyendo una guía especializada sobre cuál es el estilo que más les favorece y cómo mantenerlo a futuro.

La tercera temporada consta de 16 episodios de una hora y hará un viaje por historias inspiradoras, entretenidas y diferentes. Sobre todo, reales y de empoderamiento con las que el público se sentirá identificado.

"Cada vez que se suben a la pasarela y observan un cambio tras otro se paran más derechitas y sonríen un poquito más. Se interesan en los colores que les quedan y, entonces, las noto avanzando, creciendo y aprendiendo.

"Ahí es cuando digo: 'Ya las enganché, ya se dieron cuenta que esta es una excelente herramienta para hacerte sentir bien'".

Aunque siempre se ha buscado la manera de tener contacto con las participantes de temporadas pasadas, no se ha podido. Sin embargo, la conductora asegura que esta vez no las perderán de vista porque la gente se ha interesado en saber cómo llevan esa transformación en su vida diaria.

"Ellas me mandan videos o mensajitos y a través de las redes sociales queremos poner los casos. Nos interesa que nos digan cómo les va, si están contentas, si consiguieron el trabajo o no, si regresaron con el galán o si al hijo ya no le da vergüenza que su mamá lo vaya a buscar al kínder, por ejemplo".

Gerard Cortez será nuevamente uno de los expertos de moda y junto a los estilistas Dany Reyes, Gina Ortega y Neiza Hernández acompañará a Angie Taddei por las nuevas aventuras para lograr cambios radicales.





