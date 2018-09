Colmenas aún no se recuperan

LERDO

Han pasado años y la producción no ha sido la misma desde que murieron abejas

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la exportación de miel mexicana se incrementó en 11.73 por ciento (%) y alcanzó en el primer semestre de 2018, un valor de 71 millones de dólares, mientras que en el mismo período, pero de 2017, se reportaron sólo 63 millones de dólares.

Aunque el mercado internacional valora la miel mexicana, en La Laguna los apicultores todavía no han podido obtener los rendimientos que obtenían antes de 2015, pues durante ese año y en el 2016 se perdieron mil 262 colmenas por la mortandad extendida de abejas, atribuida y no comprobada oficialmente al uso de ciertos pesticidas. Pese a lo anterior, ha habido una recuperación y prácticamente se logró la repoblación de las abejas, aunque todavía se trabaja en la producción; sin embargo, no ha ayudado el clima extremo de la región.

Según estimaciones de la Sagarpa, con datos del Banco de México, la miel es uno de los principales productos pecuarios del país que se venden en el extranjero y durante el 2017 se consiguieron ventas por 105 millones de dólares.

La miel mexicana está cotizada como una de las mejores a nivel internacional y desde hace cinco décadas, se comercializa en el mercado europeo, en especial en el alemán y paulatinamente ha incrementado su venta en los Estados Unidos de América (EUA), Arabia Saudita y Japón.

La apicultura produce, además de miel, otros productos como polen, jalea real, propóleos e incluso su apitoxina o veneno, el cual resulta benéfico para la población, por sus propiedades nutricionales y terapéuticas.

A partir del 2015 en La Laguna, tanto de Coahuila como de Durango, quedaron seis mil 71 colmenas que producen más de 200 toneladas de miel, pero anteriormente la producción era de 300 toneladas, pues había más de siete mil colmenas registradas, que es la meta a la cual se busca llegar en producción.

Aun así, los apicultores locales no se rinden y mientras en La Laguna de Durango se lograron obtener 64 toneladas de miel en el año 2016, lograron mejorar la cantidad al obtener 90 toneladas en 2017, ya con los esfuerzos realizados por los apicultores; sin embargo, aún están lejos de las 150 toneladas que normalmente producían.

La apicultura constituye una importante fuente de empleos e ingresos, se ubica entre los tres primeros lugares en el subsector pecuario como generadora de divisas por concepto de la exportación de miel y México es hábitat de una amplia variedad de abejas, calculada en cerca de dos mil especies, lo que es muy benéfico, ya que estos insectos realizan la polinización del 87 por ciento (%)de las 352 mil especies de plantas con flor que existen; entre ellas un tercio de las especies agrícolas.

En 2017 se produjeron 50 mil 955 toneladas de este endulzante natural, lo que beneficia, principalmente a pequeños productores y mujeres emprendedoras en zonas rurales del país, de ahí la importancia de que los apicultores laguneros reciban más apoyo del Gobierno federal.

En los últimos 10 años, México ha registrado una producción promedio de 57 mil toneladas del dulce; en mayo de 2018 se reportaron 28.7 mil toneladas, que es un 34% más de lo reportado en mayo de 2017.

Actualmente el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cuenta con el Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos y Contaminantes para certificar que la miel de abeja no contenga contaminantes físicos, químicos o microbiológicos, que pudieran afectar la salud de los consumidores y la calidad del producto.

Personal de dicho organismo recolecta muestras aleatoriamente en las unidades de producción de miel orgánica o convencional del país y las canaliza al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (Cenapa) para su análisis.

En los laboratorios del Cenapa, los técnicos realizan pruebas con equipo moderno para constatar que la miel cumple con los estándares más altos de inocuidad que demandan los mercados de México y el mundo.

Los análisis que se practican están basados en los lineamientos establecidos en las regulaciones del Codex Alimentarius y la Unión Europea, relacionados con los Límites Máximos de Residuos para asegurar la inocuidad y calidad del producto.

Por estas características, la miel mexicana es cotizada y el Senasica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevan a cabo acciones para protegerlas en coordinación con autoridades homólogas de Estados Unidos y Canadá.

