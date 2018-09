'No se murió el amor'; Mijares conquista a La Laguna

TORREÓN

Con su voz, su impecable porte y acompañado de la Orquesta Sinfónica del Noroeste de Nuevo León; Manuel Mijares conquistó al público que dio cita anoche en el Coliseo Centenario de Torreón.

Luego de ofrecer dos conciertos en La Laguna con su amigo Emmanuel -26 de octubre en el TSM de Torreón y 10 de septiembre de 2016 en el mismo Coliseo-, el ex de Lucero volvió, pero esta vez solo y con su gira sinfónica con la que celebra más de 30 años de carrera.

Al lugar, asistieron cuatro mil personas (cifra oficial), en su mayoría mujeres. Algunas fueron en grupos de amigas y otras en pareja como Laura Dávila Dávila, oriunda de Torreón.

"Siempre he admirado a Manuel desde sus inicios. Me gusta mucho su estilo y su voz, además de que es guapísimo. He asistido con el de hoy -ayer- a siete conciertos y mi canción favorita es Para amarnos más", comentó a El Siglo de Torreón.

Laura Aguilera, de Lerdo, Durango; arribó con toda la actitud de pasársela bien junto a su ídolo musical y en compañía de sus hermanas.

"Amo a Mijares es lo único que puedo decir. Bueno, confieso que un tiempo odié a Lucero porque era su esposa, pero ya cuando se separaron ya volví a querer a Lucerito", comentó entre risas.

Las luces se apagaron a las 21:50 horas. Tras una obertura musical, los 40 músicos de la orquesta y Mijares irrumpieron en el escenario. Gritos ensordecedores, aplausos y los teléfonos móviles apuntando hacia el entarimado le dieron la bienvenida al artista.

El nacido un siete de febrero recurrió a su tema Si me enamoro, del disco Historias de amor (2000), para iniciar la velada que desde ese momento prometía desencadenar un sinfín de emociones y sentimientos.

"Gracias por sus aplausos, son muy amables. Es un placer estar aquí en Torreón en el Coliseo Centenario, hace poco vine con Emmanuel y ahora aquí estoy solo yo con mi show sinfónico; ojalá que disfruten ese concierto", dijo Mijares.

No se murió el amor y Corazón salvaje continuaron en el repertorio del cantante. "¡Papasote te amo", exclamó una señora de aproximadamente 45 años ubicada en la zona de orquesta.

Desde las primeras canciones, el respetable recibió de maravilla las versiones sinfónicas de los temas que han colocado a Mijares en el gusto de la gente desde hace décadas.

Emocionados tanto hombres como féminas, disfrutaron de un medley conformado por los hits Poco a poco, Tan Solo, Siempre y Que nada nos separe.

Manuel Mijares brindó un homenaje a María Félix al interpretar María Bonita, mientras en una gran pantalla, instalada en el centro del Coliseo, se proyectaban imágenes de la Diva del cine mexicano.

Para vivir, Ojalá, El breve espacio y Si me tenías de igual manera sonaron en voz del oriundo de la Ciudad de México.

Mijares no dudó en llevar a los espectadores a un escandaloso Baño de mujeres, pero la euforia estalló cuando el cantante entonó su clásico, Soldado del amor, que, como ya es costumbre, se vuelve el pretexto ideal para que él baile al compás de sus notas.

Para el final Mijares complació a los laguneros con Para amarnos más, Bella, Uno entre mil y El privilegio de amar, entre otras melodías.





Mijares regresó a La Laguna. (ÉRICK SOTOMAYOR)

