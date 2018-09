CLIP critica obras inconclusas

TORREÓN

Secretario de Economía estatal dice que 'sólo falta la inauguración' de los inmuebles

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) criticó que algunas de las obras que presume en sus spots el presidente Enrique Peña Nieto en La Laguna como concluidas, aún no se terminan y no han sido entregadas.

Ayer el primer mandatario entregó su sexto y último informe de gobierno al Congreso de la Unión; por lo que durante la semana se han difundido diferentes spots en donde Peña Nieto señala las obras que ha realizado a nivel nacional, estatal y en La Laguna.

La promesa de campaña del Centro de Convenciones y la construcción de un Parque Industrial es lo que se subraya como un compromiso hecho y concluido.

Sin embargo, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Roberto Muñoz, opinó que fueron compromisos hechos, "pero que ninguno se ha concluido y no se han entregado".

Refirió que tiene conocimiento que se etiquetaron recursos federales por 200 millones de pesos para el Centro de Convenciones para la ciudad, en donde el gobierno del Estado aportaría entre 100 a 120 millones de pesos.

Añadió que se prometió formar un comité que administre el recinto y que estaría integrado por la IP, y no por el gobierno, sin embargo, esto aún no avanza.

Comentó que dicho recinto impulsaría la actividad de servicios, como vuelos nacionales e internacionales, restaurantes, hoteles, entre otros.

"Lo que vemos es que la obra está detenida y no se ha conformado ningún comité, y no se ha presentado ningún proyecto ejecutivo a los empresarios", dijo.

En cuanto al parque industrial prometido por el presidente Peña Nieto para La Laguna, la propaganda no precisa cuál es el que se está construyendo.

Muñoz refirió que tiene conocimiento que en la zona se construyen dos, pero que son privados, como el Parque Industrial Centenario y Torreón 2000, además de que dicha zona fabril no se ha concluido y no está lista aún. "Fueron dos promesas de campaña de obras que no se han terminado y no han sido entregadas aún", comentó.

Otra de las promesas para La Laguna fue el sistema de transporte metropolitano (Metrobús) que tampoco ha sido concluido y presenta un desfase en cuanto a las obras que se realizan en La Laguna de Coahuila y en la de Durango, en donde los trabajos ni siquiera han arrancado.

Por su parte, Jaime Guerra, secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, dijo que las promesas de campaña "se han cumplido" y que sólo están esperando por parte de la Presidencia de la República que den fecha para la inauguración del Centro de Convenciones.

Sin precisar características, aseguró que ya se concluyó la obra de lo que prometió el presidente, sin especificar si sólo era la primera o segunda etapa del recinto.

Sobre el parque industrial prometido dijo que este es el Centenario y que el gobernador Miguel Riquelme quiere hacer mayor inversión en él para apoyar el desarrollo de la zona.

Se le preguntó si el parque era o no privado, a lo cual dijo que sí, pero que el proyecto de tener un nuevo parque fue una promesa de campaña, sin decir más.

Reiteró que sólo esperan la fecha para que asista a la inauguración de los inmuebles y esperan que todo esté listo para operar antes de que termine 2018.







