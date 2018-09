Habrá alcoholímetro en la Feria de Torreón

TORREÓN

Al inaugurarse este viernes la tradicional Feria de Torreón, organizada por el Club Rotario, el alcalde, Jorge Zermeño Infante declaró que habrá un alcoholímetro gratuito para que la gente al salir de la feria de manera voluntaria "se haga la prueba y sepa si puede o no manejar. Aquí de lo que se trata no es de estar sancionando a las personas, sino generando conciencia de que el que toma, no debe manejar".

Este módulo instalado en la Feria de Torreón será gratuito para que se hagan la prueba y sepan si pueden seguir manejando o no. "Esto lo ponemos a disposición de los ciudadanos y que sepan que son sanciones fuertes y privación de la libertad cuando la gente maneja en estado de ebriedad", según Zermeño.

Por lo que hace a la vigilancia vial y policiaca dijo que habrá la suficiente para garantizar que esta fiesta se desarrolle de la mejor manera. La cantidad de elementos dependerá del día y del horario.

Informó además que agentes viales participarán y cadetes que están a punto de egresar y que van a empezar a hacer prácticas en la Feria y otros lugares como los eventos deportivos.

"Todo este operativo se hace en coordinación con el Club Rotario, todo estas acciones se hacen en la mañana y en la tarde, según las necesidades".

Los cadetes no son policías, empiezan a hacer prácticas en eventos especiales. "Pero espero que el mes que entra ya podamos estar egresándolos como nuevos policías, ya se les paga".

Dice Jorge Zermeño que los egresados serán alrededor de 150.

Fuerza

Serán 150 los cadetes que se capacitan para policías.

=> Empezarán a realizar prácticas en la Feria de Torreón.

=> También en algunos eventos deportivos.

=> En funciones será el mes entrante.

Voluntario. Las pruebas de alcoholemia que se hagan los ciudadanos en el módulo de la feria serán voluntarias.

