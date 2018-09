No obstante, nuestros subagentes nos reportan que hasta donde han podido averiguar, no existe por parte del equipo de AMLO un intento oficial y formal por integrar un plan de desarrollo para La Laguna, sólo aquello que el presidente electo mencionó como programa de modernización de la región sin dar más detalles. Además, dicen que fuera del círculo de los futuros secretarios, subsecretarios y procónsules de los estados, don Andrés no ha dado otros nombramientos, por lo que no se sabe si don Héctor es en realidad lo que dicen que es. Por otra parte, se comenta que el diputado Izaguirre parece -o pretende- ignorar que otras asociaciones ya le entregaron al próximo preciso y a algunos integrantes de su primer círculo como Alfonso Romo, Tatiana Clouthier, Román Meyer, Gerardo Esquivel y Reyes Flores, entre otros, una agenda y un proyecto para la Comarca Lagunera, a lo que surge la pregunta ¿por qué no sumar esfuerzos en vez de dividirlos? Los malpensados se cuestionan si no será que lo que realmente busca don Fernando es promoverse para la alcaldía de Torreón dentro de tres años o bien preparar el terreno para un posible brinco a Morena en vista del control que aún tiene el "retirado" Guillermo Anaya sobre el PAN estatal. ¿Cuál será? Haga sus apuestas.

***

De la Urbe de Adobe nos llegan intrigantes reportes de que el Instituto Electoral de Coahuila organizó un curso de, digamos, adiestramiento para personas cercanas a la consejera presidente Gabriela de León con el fin de encaminarlas para que participen en el examen de conocimientos que aplicará hoy el árbitro electoral a los aspirantes a integrar el consejo. Dicen los subagentes que la intención es obvia: poner en ventaja a sus incondicionales para que lleguen a consejeros y de esa manera no haya voces discordantes en el organismo que molesten a la jefa ni al gober Miguel Riquelme, quien, como usted recordará, recibió de doña Gaby la constancia de mayoría a pesar de los múltiples reportes de travesuras electorales. Los reportes indican que el curso habría sido organizado por la mismísima consejera presidente y el secretario ejecutivo del IEC, Francisco Torres. Para meter más intriga al caso, la lista de los aspirantes que presentarán el examen de conocimientos en el campus Arteaga de la Máxima Casa de Grillos -perdón, de estudios- en el estado, o sea, la UAdeC, no será dada a conocer aunque corren versiones de que hay personas vinculadas al Partido Joven, ya extinto, que postuló al exgober Humberto Moreira como candidato a una diputación plurinominal y que fue en alianza con el PRI en la elección de la gubernatura. Cuentan también que personas que trabajan en el IEC están harto molestas porque fueron muy selectos los invitados al curso y que quedaron excluidos aquellos perfiles que no son "fieles" a quienes encabezan el instituto el gobierno provincial. ¿Será?

***

Cuentan que muy concurrido estuvo el concierto de homenaje a los Beatles que ofreció la Camerata de Coahuila el pasado jueves en beneficio del DIF Torreón en el teatro Nazas. Los subagentes disfrazados de butacas reportan que si bien el espectáculo fue entretenido y de buena calidad, algunas cosas sobraron. Y es que, dicen, de pronto parecía más un acto político en donde se presumieron las labores que lleva a cabo la institución de asistencia social y hasta el alcalde Jorge Zermeño terminó tomando la palabra para agradecer a los presentes -algo que ya había hecho minutos antes la primera dama del ayuntamiento y presidente honoraria del DIF, Astrid Casale- y convocarlos de paso a que, palabras más, palabras menos, se sumen "al esfuerzo del Municipio para construir un mejor Torreón". Como detalle para el anecdotario, cuentan que don Jorge agradeció dos veces a la orquesta "Sinfónica de Coahuila", por lo que alguien le tuvo que corregir que no se trata de una sinfónica sino de una camerata, que es una orquesta más modesta. De entre el público no faltó el malicioso que murmuró que si tal vez el ayuntamiento apoquinara más dinero para apoyar a la orquesta, algún día podría convertirse en sinfónica, como parece anhelar el jefazo de la comuna.

***

Del otro lado del Nazas suenan las voces críticas y criticonas que ojalá que en esta temporada de shows de informes de gobierno alguien se acuerde de meterle mano a las carreteras de La Laguna ya que algunas en verdad están para llorar. Una de ellas es la vía que une a Gregorio García con Tlahualilo, la cual se encuentra en condiciones casi intransitables, con todo y que por aquel rumbo hay una importante planta productora de carne. Dicen que en campaña el gober José Aispuro juró y perjuró que le daría una buena repavimentada a esa carretera, pero tras dos años de gobierno sólo ha trabajado parte del tramo que va de Gómez Palacio a Gregorio García, mientras que en la que va de este poblado hasta Tlahualilo sólo han parchado y bastante mal, por cierto, ya que los baches resurgen a las cuantas semanas.

***

Con eso de que la presidente municipal de Lerdo, María Luisa González Achem, declaró a varios medios de comunicación que ella no quiere alebrestar más a los ya de por sí "alborotados" actores políticos de los cuadros del PRI que buscan disputarse la silla máxima lerdense en 2019, están saliendo a relucir algunas situaciones un tanto incómodas. Para empezar, aseguran que hasta los lugares mas recónditos de la capital duranguense ya llegó el chisme de que la primera autoridad de la Ciudad Jardín andaría ya de la greña con quien fuera su anterior tesorero y responsable de los sagrados dineros, contribuciones, aportaciones y, por supuesto, aprovechamientos, Homero Martínez, exlíder de la CNOP lerdense y presidente del PRI en este mismo municipio. Esto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque algunos diputados locales panistas encargados de revisar las finanzas lerdenses aseguran que tanto uno como el otro tendrían algunos pecadillos relacionados con temas que sugieren un muy rápido crecimiento económico y patrimonial de ambas autoridades, por lo cual ya estaría personal de la Contraloría Estatal, otrora dirigida por la hoy jefa de gabinete del Estado, Rosario Castro, con un ojo inquisitivo puesto en asuntos patrimoniales de ambas autoridades, todo con la intención de alborotar más a los alborotados entre quienes, por cierto, se menciona al también "multipremiado" presidente honorario del DIF de Lerdo e "Hijazo de mi Vidaza" de doña María Luisa, Samir Rivera. Y es que mucho se especula la buena administración que el muchacho tiene con sus finanzas personales pues de tener un sueldo normal como maestro con licencia ha podido estrenar tremendas camionetas además de una muy bonita casa. Esto no causaría mayor asombro si no fuera porque como presidente honorario de dicha institución caritativa no tiene sueldo (oficialmente, se entiende), por lo cual muchos ya están adulando las habilidades del joven quien parecería hacer muchísimo con nada. Todo un rey Midas.







