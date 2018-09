Talavera entiende que llamen a 'nuevos' a selección

TOLUCA, MÉX

TOLUCA, MÉX







COMENTAR

El portero del Toluca Alfredo Talavera consideró que es lógico que se busque una renovación en la Selección Mexicana de Futbol, lo cual llevó a que se llamara a muchos jóvenes para los partidos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos.

"La generación que está en proceso de entrar es muy buena, la del pasado Mundial (Rusia 2018) para mí era la mejor y que tiene para dar más, pero ahora se habla de una nueva generación, la cual pueda cubrir esos espacios para el siguiente Mundial", dijo.

Comentó que no le sorprende el no haber sido tomado en cuenta, ya que es la oportunidad de observar jugadores que pueden ser el futuro del futbol mexicano.

"No sé si sea un experimento o si están probando algunos jugadores y que puedan tener la categoría o la calidad como para poder estar en una Selección. No me sorprende porque sé que es para bien", apuntó.

Así mismo, destacó que debe existir calma para exigir resultados a una nueva generación que surge, así como para el que se haga cargo de la dirección técnica de la Selección Mexicana de Futbol.

"Debemos tener también paciencia, eso es lo que nos falta en el futbol mexicano, paciencia para manejar los tiempos del nuevo entrenador, tener esa paciencia para soportar hasta las derrotas, los malos juegos, no va a ser todo fácil ni de la noche a la mañana", sentenció.

El "Tri" enfrentará a sus similares de Uruguay y Estados Unidos los días 7 y 11 de septiembre, en duelos amistosos que se llevarán a cabo en Houston y Nashville, de manera respectiva.





El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera, no tiene problema con que no lo llamen a la Selección Mexicana.

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP