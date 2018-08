Paquete económico 2019, sin nuevos impuestos: Dolores Padierna

CIUDAD DE MÉXICO.-

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para la LXIV Legislatura, Dolores Padierna, afirmó que en el paquete económico 2019 no habrá nuevos impuestos, pero admitió que será difícil disminuir algunos, ya que eso implicaría estudios de impacto presupuestal.

No obstante, la diputada de Morena dijo que sí podría bajar el IVA en las fronteras, porque no puede seguir igual; “vamos a estudiar algunos otros, pero definitivamente no va ver aumento ni inventos de cargas fiscales, todo va a ser como está hoy y si podemos quitar algunos lo vamos a hacer".

Aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 será diferente a los anteriores y tendrá dos grandes características: el desarrollo del país y la justicia social, que irán de la mano.

Con ello, sostuvo, se logrará cambiar sustancialmente la visión del presupuesto, porque ya no será para burocracia sino para la gente y el país.

Subrayó que será un presupuesto con rostro humano y de justicia social, con recursos importantes para duplicar las pensiones de los adultos mayores en el país, el apoyo para un millón de personas con discapacidad y 100 nuevas universidades.

Además, se ofrecerán becas para educación básica y media superior para 10 millones 300 mil estudiantes, trabajo para dos millones 300 mil jóvenes con un salario de tres mil 600 al mes, y se crearán 128 centros de coordinación de pueblos indígenas, entre otras acciones.

También aseguró que será un presupuesto que a la gente le dará tranquilidad y felicidad, además de que cada año se avanzará hasta erradicar los niveles de pobreza.

En ese contexto, adelantó que se contempla un rubro para alimentos para personas con extrema pobreza y sostuvo se buscará ensanchar la clase media.

Sobre el presupuesto para seguridad, sostuvo que será el mismo que se aplica actualmente, pero se ejercerá con eficiencia y dejará de lado muchos rubros considerados de lujo, lo que permitirá que los policías ganen más y todas las prioridades de carácter preventivo y punitivo del nuevo gobierno que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.





