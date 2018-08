Ubican a involucrados en linchamiento de 2 hombres en Puebla

PUEBLA, PUE.-

Las autoridades ministeriales y de seguridad tienen ubicadas a todas las personas que participaron en el linchamiento de dos hombres en el municipio poblano de Acatlán de Osorio.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez, informó que en conjunto con la Fiscalía General del Estado, se analizaron los videos que circularon en redes sociales y se tiene perfectamente ubicados a quienes instigaron el acto y cometieron el asesinato.

"Se aplicará la ley, vamos a ir por los responsables para que se haga justicia, en el sentido de que no podemos permitir que se den estos actos y las personas deben ser castigadas conforme lo establece la ley", sentenció.

En entrevista, confirmó que cinco policías municipales de Acatlán de Osorio están detenidos para analizar su situación jurídica por omisiones ante el linchamiento ocurrido la tarde de este miércoles.

"No es que sean culpables o que queramos fabricar culpables sino que queremos saber por qué no se aplicó el protocolo y por qué no avisaron desde que esto empezó a crecer", afirmó.

Explicó que estos elementos, incluyendo el director de la policía municipal de Acatlán de Osorio, habían detenido a las dos víctimas en la Junta Auxiliar de San Vicente Boquerón, ubicada a media hora de la cabecera municipal.

Indicó que cuando trasladaban a los dos sujetos, eran seguidos por unas 50 personas y ni así notificaron de lo que ocurría a las autoridades estatales para poder intervenir.

Comentó que de acuerdo a las primeras investigaciones, los hechos que costaron la vida a los dos hombres iniciaron a las 13:30 horas y se notificó a la Secretaría de Seguridad Pública hasta las 16:00 horas.

"Presentamos ante el Ministerio Público a cinco policías, entre ellos el director de la policía municipal de Acatlán para analizar su situación jurídica, en caso que hubiera una omisión".

Detalló que la Policía Estatal se mantiene en Acatlán de Osorio ante cualquier situación que se presente en las siguientes horas.

Inicialmente, las victimas de linchamiento fueron confundidas por los pobladores de San Vicente Boquerón con presuntos "robachicos" que pretendían secuestrar a dos menores.

Los dos varones que respondían a los nombres de Alberto y Ricardo Flores Rodríguez de 53 y 22 años de edad, se dedicaban a labores de campo y con base en la Fiscalía jamás cometieron un delito.





