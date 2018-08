Descartan ataque a libertad de expresión en homicidio de camarógrafo en Cancún

CANCUN, QROO.-

Con base en que el camarógrafo, Javier Rodríguez Valladares, se encontraba "fuera del horario de oficina y sin uniforme", la Fiscalía de Quintana Roo descartó que su homicidio, en Cancún, haya sido un "ataque directo a la libertad de expresión".

"De manera preliminar se tiene conocimiento que, el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión", indicó en la víspera, la institución.

La versión preliminar de la Fiscalía despertó duras críticas por parte de periodistas locales, quienes señalaron que el ejercicio de las labores informativas de un reportero, no tiene horario.

También hubo quienes mencionaron que el no portar el uniforme o no estar en horas de trabajo, no es un elemento determinante para descartar que se tratase de un ataque ligado a su profesión.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que abrió la carpeta de investigación 485/2018 por el homicidio del joven camarógrafo y de la otra persona con la cual se encontraba, cuando fueron asesinados en la Supermanzana 29, en una zona céntrica de la ciudad.

La institución señaló que el reporte de los hechos fue recibido al número de emergencia, 911 a las 18: 11 horas de ayer y que todas las líneas de investigación sobre el caso, están abiertas.

Extraoficialmente se ha mencionado que, probablemente, el blanco del ataque era la otra persona que acompañaba a Rodríguez Valladares, cuya identidad aún se desconoce, pero se presume que era un "artesano".

Ayer fue asesinado el camarógrafo, Javier Rodríguez Valladares, en Cancún. (ESPECIAL)

