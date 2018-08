Uribe reaparece tras enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de haber estado delicado de salud y someterse a tres cirugías, la más reciente hace apenas un mes, el comediante mexicano Adrián Uribe dijo que se siente mucho mejor y por ello sus médicos le dieron luz verde para participar En pareja dos, su próximo proyecto teatral.

El montaje, en el que compartirá créditos con Consuelo Duval y tendrá sketches y monólogos en los que se tratarán problemáticas diversas de las parejas, arrancará funciones en octubre en varias ciudades de Estados Unidos.

Ante representantes de los medios de comunicación, Uribe indicó que si no tuviera el consentimiento de sus doctores, sobre todo por la recaída que presentó, no se aventuraría a actuar en un espectáculo de ese tipo.

Así que tiene muy claro que sin salud no hay nada y señaló que esa mala experiencia marcó un antes y un después en su vida, además de que ha aprendido que debe llevársela con calma. Por el momento no puede hacer esfuerzos físicos, "no puedo cargar nada pesado", dijo.

"Hoy más que nunca tengo la conciencia de que me tengo que cuidar en todos los aspectos, desde la alimentación, la parte del ejercicio, ya no queremos más sustos, entonces hay que tener más cuidado", platicó.

Sobre el motivo de su recaída, respondió que fue un cúmulo de situaciones, pues se apresuró a hacer cosas que no debía, como comer lo que perjudica el organismo y tomar refresco.

"Ahora si me dicen que tengo que reponerme seis meses, yo le pondré un año, debo de ser cuidadoso porque ya me di cuenta que no hay prisa, sobre todo cuando te vuelves a sentir vulnerable; ya aprendí la lección, no quiero vivir esto", confesó.

El actor relató que mientras estaba en el hospital perdió, de cierto modo, el juicio de la realidad, ya que pensaba que estaba viviendo como en un reality show.

Hubo un momento en el que estaba acostado, tomando medicamento y creía que estaba dentro de un programa de televisión. "Pensé que me estaban grabando, que los médicos eran actores y que me estaban grabando, pero eran de verdad.

"Pensé que mi familia me estaba viendo en una pantalla, que todo el tiempo me estaban observando, como en un 'show'; muchas veces me morí de risa con las enfermeras", platicó, quien por ahora tiene trabajo de escritorio con el citado montaje.





Juntos. El actor Adrián Uribe dice que ya aprendió la lección y cuidará más su salud; trabajará junto a Consuelo Duval.

