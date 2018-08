Trump pronostica que el acuerdo con México 'será un gran éxito'

El presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticó hoy que el nuevo acuerdo comercial alcanzado con México "será un gran éxito" que ayudará a los agricultores estadounidenses, potenciará el crecimiento económico del país y creará empleos, entre otras cuestiones.

"Nuestro nuevo Acuerdo Comercial con México tiene el foco en AGRICULTORES, CRECIMIENTO para nuestro país, derribar BARRERAS COMERCIALES, (crear) EMPLEOS y hacer que las empresas continúen VOLVIENDO A NUESTRO PAÍS. ¡Será un gran éxito!", argumentó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Our new Trade Deal with Mexico focuses on FARMERS, GROWTH for our country, tearing down TRADE BARRIERS, JOBS and having companies continue to POUR BACK INTO OUR COUNTRY. It will be a big hit!