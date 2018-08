Recuerdan al 'Divo de Juárez'

CIUDAD DE MÉXICO

Los alumnos de La Academia realizaron un tributo a Juan Gabriel; Ana Sámano se despide de sus compañeros

A dos años de conmemorarse el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, los alumnos de La Academia 2018 le rindieron un homenaje al interpretar algunos de los éxitos que marcaron su trayectoria.

El concierto número siete inició con un "opening" de temas compuestos por el llamado "Divo de Juárez" y bajo la advertencia de que los jueces no aceptarían más errores de los participantes, comenzó la gala musical, bajo la conducción de Adal Ramones.

"Venimos con la misión única de no dejar pasar un solo error. Estamos conscientes del trabajo que se ha hecho junto con los maestros y la colaboración, pero creemos que éste por ser un programa tan especial, un tributo a Juan Gabriel, no puede haber error alguno y todos los alumnos deben lucir como verdaderos cantantes y artistas", expresó Arturo López Gavito.

Silvia Zepeda, originaria de Michoacán, fue la alumna que recibió los máximos honores del panel de jueces con la interpretación de Te voy a olvidar.

"Has sido lo mejor de esta noche, me pusiste la piel chinita", expresó la cantante Edith Márquez ante su desempeño; Arturo López Gavito le expresó que al inicio del proyecto de La Academia no tenían credibilidad en ella.

"Veíamos en ti a una figura muy desdibujada y trabajos como el que acabas de hacer, dignifican a La Academia. Esto hace que te disfrutemos como nunca antes", resaltó.

Paola, originaria de Guatemala, y quien desde el inicio del certamen ha recibido críticas positivas del jurado, esta vez fue tachada por su desempeño en el escenario a través del tema Me gustas mucho.

"Me hubiera gustado que te pusieran a cantar Fue un placer conocerte o La diferencia. No fue un tema para un concurso de canto", señaló Horacio Villalobos.

En opinión de López Gavito, la joven se confió de su potencial y le ganó la soberbia.

"Hoy te confiaste y el resultado fue desastroso. Fue como de una feria clandestina. A clavarte en la humildad. Tienes que trabajar y ganar credibilidad, por lo menos para mí".

Ana Sámano, procedente de Jalisco, fue la expulsada de la noche. Aunque el chileno Diego lamentó su partida, pues entre ellos nació una relación amorosa, en las redes sociales el público celebró que se fuera de La Academia.

Incluso, durante la semana, la mayoría de sus compañeros votó porque no era una persona grata.

La cantante Aída Cuevas fue la invitada especial y engalanó el séptimo concierto al cantar el tema Te sigo amando.

Otras canciones de Juan Gabriel que entregaron los alumnos, fueron: No vale la pena (Ana), Querida (Alexis), Abrázame muy fuerte (Dalia), De mí enamórate (Katheryn), Caray (Marián), No tengo dinero (Isbo) y Amor eterno (Fernando).





Programa. Los académicos cantaron temas compuestos por el fallecido cantante Juan Gabriel; los jueces criticaron sus actuaciones.

