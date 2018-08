Reafirma bloqueo de la distribución de armas 3D

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Un juez federal de Estados Unidos determinó ayer el bloqueo hasta que se resuelva el caso o se emita nueva orden de la distribución de armas de fuego 3D impresas a través de páginas web, práctica apoyada por el Gobierno. El magistrado de la corte federal del Distrito Washington Oeste Robert Lasnik dio así la razón a una coalición de estados demandantes que había conseguido una suspensión de urgencia, que ahora se ratifica.

"Los demandados (...) deberán preservar el 'statu quo ex ante' (la situación previa) (...) hasta nueva orden del tribunal", explicó Lasnik en una orden registrada este lunes en la corte del estado de Washington.

El 31 de julio, el magistrado bloqueó de urgencia la difusión de instrucciones en páginas web, lo que estaba previsto para el día siguiente una vez que Donald Trump alcanzara un acuerdo con una compañía de Texas, que llevaba años batallando para desarrollar este negocio.

La actuación de ayer sirve para confirmar, según el juez, la necesidad de que estas actividades no entren en funcionamiento por el peligro del daño irreparable que podrían implicar. En medio de la controversia, el mismo 31 de julio, Trump consideró que no tenía "mucho sentido" que se pudieran imprimir armas 3D en casa, pese a que su propio Gobierno lo había permitido. "Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle, ¡no parece tener mucho sentido!", expresó Trump en Twitter.





Alcance. Se obtuvo la orden judicial que impide que la administración de Trump distribuya planos de armas "fantasmas".

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP