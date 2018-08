Autor de tiroteo recibió tratamiento psiquiátrico

MIAMI, EU

El hombre que el fin de semana abrió fuego en un torneo de videojuegos en Jacksonville, Florida, y que dejó dos muertos y nueve heridos antes de suicidarse, casi no hablaba con nadie y estuvo hospitalizado para un tratamiento psiquiátrico, revelaron ayer medios locales.

Las luchas emocionales y sociales David Katz, originario de Baltimore, así como sus problemas en la escuela, figuran en documentos del divorcio de sus padres, presentados por primera vez en 2005, y hechos públicos por la prensa. Katz, de 24 años, estuvo internado en Sheppard Pratt Health System en Towson para tratamiento psiquiátrico.

El joven se graduó en 2011 de Hammond High School en Howard County, Maryland y en 2014 asistió a la Universidad de Maryland, para especializarse en ciencia y tecnología ambiental, pero no vivió en el campus, y este semestre no se inscribió, dijo el presidente de la universidad, Wallace Loh.

La exasistente de enseñanza Natalie Gill, estudiante de posgrado de la Universidad de Maryland, dijo que Katz tenía problemas con sus tareas y no se comunicaba igual que los demás, por lo que le preguntó si podía ayudarlo "y básicamente no tuvo ninguna reacción ante eso", relató a The Washington Post.

Katz acudió a Jacksonville, en el norte de Florida, para el torneo de videojuegos Madden NFL 19, dijo la policía, y el fabricante del juego, EA Sports, lo incluyó como ganador del campeonato de 2017 con los Bills de Bufalo.

En un video que circula en las redes sociales, se escucha a un locutor que al presentar a Katz comenta "su enfoque intenso y actitud distante", y lo describe como "un hombre de negocios. ... Él no está aquí para hacer amigos", y según Steven "Steveyj" Javaruski, uno de los competidores, el joven perdió el torneo.





Agresor. David Katz acudió a Jacksonville, en el norte de Florida, para el torneo de videojuegos Madden NFL 19.

