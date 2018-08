Vinculan a proceso a 'Layín' por 3 delitos

TEPIC, NAY

El ex alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, "Layín", fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, uso indebido de funciones y fraude, además, en este caso la fiscalía de Nayarit indaga el uso de recursos de procedencia ilícita.

Al medio día de este lunes, en Tepic, el juez de control Guillermo Romero desestimó los argumentos de la defensa del ex edil y decidió que tanto "Layín" como la ex síndico municipal, Armida Silvestre Juárez, y el ex secretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez Flores, deben ser procesados.

Sin embargo, los tres enfrentarán el juicio en libertad debido a que se les impuso una garantía de un millón 200 mil pesos al primero y de 120 mil pesos a los otros dos ex funcionarios. Durante la audiencia se reveló que los tres son posibles responsables de vender en 12 millones de pesos un predio valuado en más de 32 millones de pesos que ni siquiera era propiedad del municipio; además, nunca dieron cuenta del uso de ese recurso, puesto que no hay registro de su ingreso a las arcas municipales.

Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público explicaron que después de la venta del predio de 45 mil 992 metros cuadrados donde se encontraba la exaeropista, realizada en octubre de 2016, la dueña de ese inmueble, Concepción Vallín de León viuda de Lanzagorta, denunció el hecho ante la fiscalía del estado, entonces a cargo de Édgar Veytia, hoy preso y acusado por narcotráfico en EU.

Meses después, el 22 de febrero de 2017, una llamada anónima alertó a la fiscalía respecto a que la compra de la ex aeropista se habría realizado con recursos de procedencia ilícita, por lo que el 3 de marzo de ese año el ex fiscal Veytia solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la compradora, Andrea Guadalupe Manzanares Valenzuela, quien pagó 415 pesos en efectivo y 12 millones de pesos con el cheque 003 de una cuenta de City Banamex.





