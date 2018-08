'Política 'tribal' debilita a la grandeza de EU'

PHOENIX, EU

McCain elogió el papel de su país en la liberación de 'más personas de la tiranía'

En una carta de despedida a los ciudadanos estadunidenses, el fallecido senador republicano John McCain advirtió que la política "tribal" debilita la grandeza y la posición de Estados Unidos en el mundo.

En la carta, que fue dada a conocer este lunes dos días después de la muerte de McCain, el senador quien falleció a los 81 años víctima de un cáncer cerebral, también expresó su optimismo en la capacidad del pueblo estadunidense para trabajar juntos por el bien común.

Rick Davis, exgerente de campaña de McCain y vocero de la familia, leyó la carta del senador durante una conferencia de prensa con reporteros la mañana de ayer, en la primera vez que las últimas palabras de McCain fueron leídas públicamente.

"Mis compatriotas estadunidenses, a quienes he servido con gratitud durante 60 años, y especialmente a mis conciudadanos de Arizona, Gracias por el privilegio de servirle y por la gratificante vida de servicio en uniforme y servicio en el cargo público que me ha permitido dirigir. He tratado de servir a nuestro país honorablemente. He cometido errores, pero espero que mi amor por Estados Unidos tenga un peso favorable en contra de ellos".

En la carta, McCain elogió el papel de Estados Unidos en la liberación de "más personas de la tiranía y la pobreza que nunca antes en la historia".

Dijo que la posición del país y sus ideales se debilitan "cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales (...) Lo debilitamos cuando nos escondemos detrás de muros en lugar de derribarlos".

Sin embargo, McCain terminó su carta con una nota optimista, diciendo que los estadunidenses superarán los desafíos que enfrenta el país al trabajar juntos.

"Siempre hemos tenido mucho más en común que en desacuerdo", escribió McC

"No se desespere de nuestras dificultades actuales, sino que crea siempre en la promesa y la grandeza de América, porque aquí nada es inevitable. Los estadunidenses nunca se dan por vencidos Nunca nos rendimos Nunca nos escondemos de la historia. Hacemos historia.

Adiós, compatriotas estadunidenses. Dios los bendiga y Dios bendiga a América".





Honor. Pham Minh Chuc escribe en el libro de condolencias para McCain en Hanoi, Vietnam.

