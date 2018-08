Aún con mayoría, Morena va por consensos en Senado: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Ricardo Monreal Ávila, senador electo y coordinador de Morena en el Senado, sostuvo que se buscarán consensos con todas las fuerzas políticas en el Senado, pues en su bancada “no tenemos el ánimo de revancha, ni de mayoriteo grosero, ni de autoritarismo”.

En entrevista, rechazó que su bancada esté sobrerrepresentada o fuera del rango constitucional, ya que los ciudadanos decidieron otorgarles “una mayoría legítima”, ya que su partido obtuvo 53 por ciento de la votación.

“La fórmula de asignación es en razón del peso exacto para la asignación de la representación proporcional” que le corresponde a cada partido, explicó.

Según Monreal Ávila, se trata de una situación que han aprovechado algunos adversarios para intentar descalificar a Morena, pero “la verdad es que no es así y lo vamos a demostrar en el tribunal electoral”.

En el tema de la austeridad que se aplicará en el Senado, precisó que no se pondrá en riesgo el funcionamiento de ese órgano legislativo, porque se eliminará todo aquello que no es necesario, lo superfluo, los excesos y lo que se ha constituido en un privilegio, como los altos salarios, exceso de personas, o gente que no trabaja.

Monreal Ávila reiteró que también se eliminarán las rentas que no existen o que no deben de darse, los seguros de gastos médicos y de retiro individualizado.

Informó que los nuevos senadores ganarán 105 mil pesos, se reducirá el presupuesto del Senado para 2019 en 30 por ciento y se buscará reintegrar 500 millones de pesos al erario de los recursos con los que cuenta para el resto del año.





En entrevista, rechazó que su bancada esté sobrerrepresentada o fuera del rango constitucional, ya que los ciudadanos decidieron otorgarles “una mayoría legítima”, ya que su partido obtuvo 53 por ciento de la votación. (ARCHIVO)

Etiquetas: MorenaTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD