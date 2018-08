La Academia dedica concierto a Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.-

Este domingo los integrantes del reality de TvAzteca "La Academia" realizaron un homenaje a Juan Gabriel, interpretando sus canciones.

Además, el programa contó con la presencia de Jean Aguilera, hijo de "El Divo de Juárez" y artistas como Araceli Arámbula y Armando Manzanero enviaron mensajes en video a los alumnos.

La expulsada de la noche fue Ana.

Aquí los puntos más importantes de lo que ocurrió este domingo durante el octavo concierto:

El juez Arturo López Gavito dio un mensaje al inicio del programa señalando que no se aceptarían errores, ya que la semana pasada abogaron porque no hubiera ningún expulsado.

Al inicio del concierto se proyectó un video donde los Académicos decían a quién expulsarían. Todos coincidieron en que Ana tendría que dejar la competencia.

La hoy ex académica estuvo desafinada al cantar "No vale la pena". Los jueces le dijeron que iba tarde, que no habían visto avances vocales.

Alexis cantó "Querida" y la dedicó a su abuela. Al dar su crítica Edith compartió que Juan Gabriel también le recuerda a su abuela y que le cantó "Amor Eterno" en el Auditorio Nacional.

Gavito, por su lado, le dijo que le quedó grande el concierto.

Previo a cantar "Abrázame muy fuerte", la actriz le echó porras a la estudiante.

Dijo Katheryn al cantar "De mí enamórate" cuando Edith le señaló la falta de sentimiento durante su interpretación, pero la estudiante respondió que ella sí la había sentido. Gavito fue más allá pues calificó su actuación de histriónica y cómica.

Cantó "Siempre en mi mente" pero el comentario de Edith fue que "estuvo plana", agregó que estaban tomando el tono de manera incorrecta, a lo que los maestros respondieron que un artista no tiene un tono. Allí se desencadenó una breve discusión sobre la forma en la que estaban cantando los alumnos.

El hijo de Juanga dedicó un mensaje a Paola antes de cantar. Recordó que su padre escribió la canción para Rocío Dúrcal. Pero el resultado fue malo para la joven que la semana pasada se llevó aplausos del público.

"Hoy te confiaste, fue desastroso. El trabajo no se hizo bien. Hoy echaste por la borda todo lo que no lograste concluir", le dijeron.

Marian no tuvo nada de suerte al cantar Caray. Villalobos le dijo que no era ninguno de esos comediantes y se había parecido a ellos.

"Me quedé como Elsa, Frozen", expresó haciendo reír a todos.

Horacio le aplaudió a Isbo por su interpretación de "No tengo dinero". Pero Gavito opinó lo contrario. ¿Sí vinimos al mismo programa? preguntó con sarcasmo y agregó. "Mover el trasero se premia pero aquí no. Yo me quedé con la entrega que tuviste la semana pasada y ese es el Isbo que merece mi respeto como artista. No sé por qué te pusieron esta canción, es como la versión masculina de lo que le pusieron a Paola, deseo que tú mismo te retes para crecer, no te conformes con cosas así.

La académica ofreció la mejor interpretación de la noche cantando "Te voy a olvidar". Se llevó el aplauso de Edith, Gavito le dijo que este tipo de interpretaciones significaban el nombre de La Academia y Horacio agregó "¡Hoy te fregaste a tus compañeros!".

Fernando fue responsable de cantar "Amor Eterno" y aunque a Edith le pareció bien, Gavito criticó haberla cantado con los ojos cerrados y quedar a deber al público.

La próxima semana los estudiantes cantarán temas de su autoría.

