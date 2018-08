Dan LIKE a abordar tema de la violencia

CIUDAD DE MÉXICO

Los actores Gina Castellanos, Óscar Schwebel, Christian Chávez y Ceci de la Cueva, interpretarán a los profesores de un instituto en la serie

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

LIKE no sólo será una serie de chicos ricos en un instituto acostumbrados a tenerlo todo y enfrentando problemas superficiales. Para los que serán sus profesores: los actores Christian Chávez, Ceci de la Cueva, Óscar Schwebel y Gina Castellanos, la serie los confronta con los problemas reales y crudos por los que atraviesan: enfermedades de transmisión sexual, relaciones tóxicas, drogadicción, discriminación, bullying, etc.

"Rebelde era una comedia romántica, LIKE no, [porque] habla sobre temas muchos más fuertes que le pasan a los adolescentes", dijo Christian Chávez, quien fuera parte del fenómeno de Rebelde en 2004, como alumno, y ahora se integra a esta historia como profesor.

"Ser maestro en esta historia es para mí una forma de regresarle algo a la vida. Es una ofrenda hacia los maestros, porque un buen maestro dándote un buen consejo puede cambiarte la vida completamente".

Su personaje, Gabriel, será apoyo, guía y cómplice de los estudiantes, algo que molesta a otro de los profesores, Humberto del Águila, interpretado por el integrante de OV7, Oscar Schwebel.

El cantante debuta en televisión gracias a Pedro Damián y define al personaje como su opuesto: amargado, inconforme con el mundo, frío y calculador, pero no gratuitamente, sino como resultado del bullying que padeció en su juventud.

"Mi hijo tiene 17 años y le comento de los problemas que se están planteando aquí y me dice que es verdad, que le pasó a una amiga. Creo que el gran acierto que ha tenido Pedro es ver todo lo que le ha pasado a esos chicos desde el origen. Se van a contar cosas que nunca se ha hablado en televisión", asegura.

Este profesor de Historia también tendrá problemas con la directora del instituto, Victoria, interpretada por Gina Castellanos. A diferencia de Oscar, ella encuentra muchas similitudes con su personaje, pues ambas suelen tener problemas a la hora de poner límites y se encariña con los estudiantes.

"Va a abrir una línea de diálogo, tenemos temas que no se habían visto: madres lesbianas, sexo prematuro, enfermedades de transmisión sexual, violaciones, tenemos lo que hoy por hoy se vive. En nuestro elenco también hay un chico con síndrome de Down".

Si bien estos problemas existían cuando estudiaba, Gina, quien padeció un desorden alimenticio, dice que no se abordaban.

"Pasaba temporadas donde comía mucho y otras donde no comía nada, eso lo tenían la mayoría de mis amigas y no se hablaba al respecto, toda la atención se iba a la anorexia y bulimia" y también recuerda que muchas críticas venían de las mismas mujeres, quienes te juzgaban si ya habías tenido relaciones sexuales.

Curiosamente, es la primera vez que trabaja con su esposo, Oscar Schwebel.

"Está padre que tenemos la oportunidad de trabajar juntos y hacer personajes que son opuestos, todo el tiempo estamos peleando".

En esta nueva apuesta, Pedro Damián incluyó a actores de diferentes países para dar vida a los estudiantes, entre ellos la japonesa Anna Iriyama; el peruano Mauricio Abad, Santiago Achaga de Argentina, Flavio Nogueira de Brasil. Además, grabó parte de la historia en Israel, ya que uno de los alumnos de LIKE es de allí.

La serie se estrena el 10 de septiembre por Las Estrellas, de Televisa, y lanzará a un grupo musical.





Personajes. Gina Castellanos, Óscar Schwebel, Christian Chávez y Ceci de la Cueva participan en la serie LIKE.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP