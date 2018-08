Reyes piensa que Santos merecía los tres puntos

TORREÓN, COAH

Convencido de que su equipo mereció la victoria, terminó anoche Salvador Reyes, entrenador de los Guerreros del Santos Laguna, luego del empate ante el líder Cruz Azul.

Tras el partido que cerró la jornada 7 del Apertura, Reyes consideró que Santos tuvo los merecimientos para quitarle el invicto a Cruz Azul y dar un golpe de autoridad en el torneo.

"Si tú quitas los goles y ves el rendimiento en los dos tiempos, creo que el primero fue muy trabado y el segundo creo que de principio a fin lo dominamos, fuimos mejores y el accionar de los muchachos era para llevarnos los 3 puntos", aseguró.

Para el estratega santista, anoche quedó demostrado que los laguneros tienen argumentos para pelearle a cualquiera, no importando que el rival sea el líder de la competencia.

"Era una oportunidad con el aliento de nuestra gente que fue importante, nosotros teníamos la chance de medirnos al líder, el jugador es competitivo y siempre quiere medirse al mejor, entonces hoy fue una muestra de que estamos a la par de los que están en la parte alta de la tabla y tenemos que ser consistentes para mantenernos así", advirtió.

La ausencia de Julio Furch pesó en el equipo, aunque para Reyes, los que estuvieron en la cancha cumplieron.

"Julio es un hombre importante, pero creo que los que estuvieron en cancha lo hicieron muy bien, me gustó mucho el esfuerzo de Lalo, obviamente tiene que tomar más confianza, es lógico porque él no venía con muchos minutos, pero me gustó su desempeño, los que entraron lo han hecho muy bien para cambiarle la cara al equipo, los que inician no se guardan nada y estoy muy contento".

Siguen llegando los resultados para Santos y eso mantiene altas expectativas, pero Reyes se toma las cosas con calma: "falta mucho torneo, esto es de consistencia, de persistencia, de trabajar con la idea de ser siempre mejores y esa es la identidad de este equipo, lo que trata de transmitir y en el día a día se trabaja para eso, no queremos caer en el error de estacionarnos en una zona de confort, tenemos que seguir trabajando, siempre hay cosas por mejorar".

De regreso en la Comarca Lagunera, Pedro Caixinha, ahora como técnico de Cruz Azul, una vez más fue franco y admitió que Santos hizo un mejor partido, pero festejó que con todo y eso, su equipo se mantiene invicto.

En su análisis, el portugués Caixinha admitió: "tienes que reconocer que el rival de hoy fue mejor que tú, pero así mismo, en momentos en que tú no estás bien, sigues sumando, demostrando que eres un equipo de pelea, hay que preparar muy bien el partido del miércoles y darles a los jugadores una libertad de cinco días que ya estaba planificada, pero sin quitar el chip de esta mentalidad ganadora, manteniendo la humildad de que en ocasiones, como en nuestros dos últimos partidos, el rival fue mejor que nosotros, pero supimos hacer lo suficiente para sumar".

Pedro planteó un encuentro pensando en que Julio Furch comandaría el ataque Albiverde, lo que debió corregir conforme transcurrían los minutos: "esperábamos que jugaran Furch y Rodríguez y ese es uno de los puntos fuertes de Santos, entonces nosotros queríamos tener el equipo bien parado y 3 contra 2, por eso trabajamos con una línea de 3 en el fondo, buscamos hacer siempre el 2 contra 1, nuestra interpretación del partido desde un inicio y conforme fue avanzando cambiaron las circunstancias y tuvimos que adaptarnos", explicó.

Caixinha explicó la sustitución de Elías Hernández, quien ha sido uno de sus mejores jugadores a la ofensiva y sólo jugó medio tiempo: "Elías sintió algo en la rodilla desde el minuto uno y nos estaba costando un poquito por esa banda el estar dos contra dos y no dejar al 'Cata' expuesto, por eso hicimos el cambio por Édgar (Méndez), quien tiene muy buenas capacidades en espacio abierto y por arriba, sabiendo que el rival iba a lanzar centros, además de tratar de aprovechar que Angulo ya tenía tarjeta amarilla, todo eso es lo que consideramos para hacer el cambio".





Salvador Reyes (i) reacciona desde su zona técnica mientras que Caixinha celebra una jugada al fondo.

