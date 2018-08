Ganan millones al tomar la caseta

EXIGEN EL PAGO DE SUS TIERRAS

Los ejidatarios que tienen tomada la primera caseta de la autopista Durango-Mazatlán van a cumplir nueve meses en este movimiento y desde que la tomaron empezaron a cobrar 50 pesos como cuota para poder pasar por la misma; Caminos y Puentes Federales (Capufe) revela que en lo que va de este año, sin tomar en cuenta todavía el mes de agosto, se ha tenido un aforo de aproximadamente un millón 400 mil vehículos en la autopista, lo que arrojaría una cifra millonaria de ingresos para los ejidatarios, quienes niegan ganancias con cantidades estratosféricas.

Los ejidatarios exigen el pago de sus tierras, mismas que fueron usadas para la construcción de la autopista Durango-Mazatlán desde el año 2006.

A medida de protesta, el 10 de diciembre de 2017 decidieron tomar la primera caseta de cobro, permitiendo el paso libre de vehículos ese día, pero al siguiente empezaron a cobrar 50 pesos por unidad que quisiera cruzar por esa caseta.

El monto oficial de pago de Capufe para la primera caseta de la autopista era de 58 pesos en ese mes de diciembre de del año pasado.

Desde entonces los ejidatarios se han mantenido en ese lugar, nueves meses y aún piden una cooperación de 50 pesos por vehículo y de 100 pesos por camión, ya sea de pasajeros o de carga.

De acuerdo a los números de aforo que maneja Capufe, se contabilizan en lo que va del presente año y hasta el 31 de julio, un total de un millón 455 mil 97 unidades motrices que han pasado por la autopista porque a pesar de que no funciona la caseta, el medidor de aforo aún trabaja.

De acuerdo a los números, si un millón 455 mil 97 unidades han pasado por esa caseta y pagado a los ejidatarios 50 pesos, el ingreso para los del movimiento es de 72 millones 754 mil 850 pesos, mismos que se han quedado con los ejidatarios que están en el kilómetro 22 más 100 de la autopista y sin tomar en cuenta el aforo del mes de diciembre del año pasado.

Con esos números, al parecer los ejidatarios han ganado más de los 60 millones que se autorizaron para el pago por sus tierras y que a decir de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno y de la Judicatura Estatal, se hará en el mes de septiembre.

NIEGAN CANTIDAD

Raúl Sarmiento, comisariado ejidal de Otinapa y quien encabezó desde el año pasado este movimiento, se ríe cuando escucha el monto, "es una broma", respondió y aseguró: "no hay nada más falso que esa cantidad".

Aunque no tiene elementos para dudar del aforo que maneja Capufe, él mismo tampoco tiene elementos para señalar que en este año han pasado menos o más unidades.

"Lo que sí podemos afirmar es que es falso que sea obligatorio el cobro de 50 pesos para pasar por la caseta, así que de entrada hablar de un monto con los puros números, es totalmente ilógico e irresponsable", comentó.

Por su parte, Raúl Sarmiento dijo que "todos los ejidatarios y habitantes de la sierra no están pagándonos nada, son gente de nuestros ejidos y de otros que usan la vía para trabajo y ellos no pagan", de este grupo que no paga, aseguró, son aproximadamente el 15 por ciento del total del aforo.

Asimismo, dijo que porcentaje grande de los que pasan por la caseta son camiones, ya sea de carga o de pasajeros, y son los que menos apoyan, "de ellos recibimos 10 o cuando mucho 15 pesos".

De los vehículos particulares, aseguró que no todos pagan los 50 pesos, "muchos otros nos dicen que sólo traen 20 pesos o 10 y ni modo de no dejarlos pasar, luego se nos hacen filas enormes", acotó.

Por ello, aseguró que de entrada, hablar de 72 millones de pesos de recaudación es una broma y asegura que en promedio por unidad motriz se estará recibiendo "cuando mucho", 20 pesos, sin asegurar que sea una cifra exacta.

CANTIDAD 'MODESTA'

Con los números dados a conocer por el mismo comisariado ejidal de Otinapa y descontando el 15 por ciento del aforo es decir, los 218 mil 265 automóviles que no pagan caseta por ser ejidatarios y gente de la sierra, queda un millón 236 mil 832 vehículos que sí pagan.

Si se toma en cuenta el promedio de pago que dio a conocer el mismo ejidatario de 20 pesos, el ingreso total en estos ocho meses es de aproximadamente 24 millones de pesos.

¿EN QUé SE GASTA?

Según Raúl Sarmiento en la caseta se han originado 53 fuentes de empleo, por ejemplo las cocineras, quienes hacen el cobro de la caseta y ayudantes.

A cada uno se les paga 300 pesos diarios, por lo que sólo en el salario de las 53 personas se erogan 15 mil 900 pesos por día, 477 mil mensuales y en estos ocho meses han pagado casi cuatro millones de pesos en salario.

"En comida es donde más gastamos porque se les da de almorzar, comer y cenar a todos los que estamos en este movimiento, no sólo a los 53 que se les está pagando, todos los que vienen o los familiares de los que están trabajando, también comen, desayunan o cenan, y bien, aquí no andamos con poquiteces", dijo.

También se paga por médicas, ya que a muchos ejidatarios se les apoya con el pago de medicamentos, sobre todo para las familias de los que están dentro del movimiento.

Los ejidatarios que usas sus vehículos para trasladas a los manifestantes, también son apoyados con dinero para la gasolina.

Además dijo que no todos los meses han sido buenos, incluso existieron días o semanas en donde el aforo era muy bajo, "para que negarlo, cuando nos ha ido bien ha sido la última semana de diciembre, en Semana Santa y en estas pasadas vacaciones".

Incluso dijo que él está seguro de que muchos quieren desprestigiar el movimiento y "hablan sólo por hablar" sin conocer lo que se vive en el campamento de los ejidatarios, "el que quiera puede venir a comprobar lo que estamos diciendo, puede venir a ver lo que en verdad echa la gente a las barricas, puede venir a ver cómo se trata a los ejidatarios y a sus familias aquí, puede ver cómo comemos y a lo que nos enfrentamos", dijo.

'LA BURRA NO ERA ARISCA'

Por lo pronto, Raúl Sarmiento, comisariado ejidal de Otinapa reconoce que ya existe un acuerdo de pago para el mes de septiembre, pero aclaró que las autoridades se movilizaron temiendo que los ejidatarios hicieran algo para el informe del gobernador, José Aispuro Torres.

"Nosotros nos movimos en México y logramos que se liberara ese recurso con apoyo de las autoridades estatales, y si, ya nos dijeron que el próximo mes se paga, pero no nos movemos hasta que liberen el recurso.

"Hace un año nos prometieron que el 29 de septiembre nos pagarían y no nos movilizamos porque estaba esa propuesta, pero no cumplieron y se burlaron de nosotros, pues 'la burra no era arisca, la hicieron', y ahora ya no nos movemos hasta que nos paguen, así de fácil", concluyó.

Toma. Ya se van a cumplir nueve meses desde que los ejidatarios tomaron la primera caseta de la autopista Durango-Mazatlán, exigiendo el pago de sus tierras usadas para la construcción de esa misma vía de comunicación.

