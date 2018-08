Anticipa Trump un 'gran acuerdo comercial' con México

El presidente Donald Trump anticipó hoy que Estados Unidos y México podrían alcanzar “pronto” un “gran acuerdo comercial”, en medio de la recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

“Nuestra relación con México está haciéndose más cercana con cada hora que pasa”, señaló Trump este sábado en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!