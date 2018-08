Asegura que Yanet García lo 'stalkea' pese a ruptura

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







La expareja de Yanet García, Douglas Martin, asegura que la “Chica del clima” todavía lo busca y asegura que el truene no fue sólo por el torneo de Call of Duty, del cual ya quedó eliminado.

En su canal de Youtube, el gamer ha dicho que García lo ha querido responsabilizar de que él la dejó solo por su amor a los videojuegos.

"Terminé con Yanet y muchos creen que sólo fue por Call of Duty, pero obviamente esta no es la única razón, pero no quiero especificar los detalles porque no es el lugar. Y ella me culpa en Twitter todos días, pero aún le da "Me gusta" a mis cosas en Instagram aunque no me siga", dijo Martin asegurando que Yanet lo stalkea.

El chico externó que no es un niño de "papis" que se la pase jugando ya que recalcó que ha hecho muchos sacrificios para volverse un gamer profesional.





