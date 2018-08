Confirman muerte de ganado bovino

INVESTIGAN INTOXICACIÓN Y SE DESCARTA RIESGO PARA LA POBLACIÓN

Confirma la delegación regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la muerte de aproximadamente 200 cabezas de ganado bovino lechero en una pequeña propiedad de La Laguna de Durango, lo cual pudo haber sido a causa de una intoxicación por consumo de alimento en mal estado.

La dependencia ya cuenta con los primeros resultados de un laboratorio, donde se indica está situación patológica y que ya fue corroborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quien se encargó de acudir a realizar la verificación correspondiente al establo afectado.

El delegado de la Sagarpa en la región Lagunera, Alfio Vega de la Peña, comentó que hasta el momento la principal causa de la muerte del ganado que se contempla, es la contaminación de alimentos, mismos que consumió sólo un grupo de animales de dicho establo.

También destacó que desde que se realizó la visita y se inició la investigación, ya no se han presentado más muertes de bovinos lecheros en esta propiedad.

Hizo énfasis, en que este resultó ser un hecho aislado y que no se ha presentado en otros lugares o con más animales en la región; además, explicó que no hay riesgo de propagación, ya que no se trata de una infección de contagio entre animales, o que se transmita vía área, ni se transmita a los humanos, sino que el animal que consume el alimento contaminado, enferma y muere.

Por su parte, el coordinador de zona del Senasica, José Luis Güemes Jiménez, detalló que se tomaron cuatro muestras diferentes, que fueron a la semilla de algodón, al maíz rolado, alfalfa y a los silos de maíz; éste último es del cual se sospecha que se encontrara contaminado.

Sin embargo, las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México, por lo que esperan los resultados en un lapso de dos a tres semanas.

Por otra parte, señaló que hasta el momento, no hay más sospechas de animales muertos, ni reportes de afectaciones de este tipo en otros establos; además advirtió que tanto los propietarios como los veterinarios encargados de estos lugares, saben que cualquier situación sospechosa en las unidades de producción, es de reporte obligatorio.

Senasica cuenta con un sistema de vigilancia y se destaca en éste la atención al ganado bovino lechero, debido a la importancia que éste tiene en la región Lagunera, ya que además de ser de gran volumen, es una de las principales actividades productivas, indicó el representante estatal de la instancia, Rogelio Rodríguez Garza.

Explicó que la vigilancia también se mantiene en rastros, en laboratorios y en toda unidad de producción; sin embargo, ellos tienen la obligación de hacer una constante revisión del estado que guardan los alimentos, y en general las medidas estrictas de sanidad.

Señaló que se deberá esperar a obtener los resultados para determinar las causas de manera oficial y tomar las medidas pertinentes, ya que se habla de botulismo, pero pudieron haber sido diferentes tipos de contaminantes o microorganismos.

Ante esta situación, el delegado de la dependencia federal destacó que también han estado en constante comunicación con el Gobierno del Estado de Durango y la federación, ya que es importante dar certidumbre a los productores y a la población, además de que la actividad lechera es de las más importantes.

Por último, señalaron que no existe ningún riesgo para la población por el consumo de alimentos del ganado y se dio a conocer que incluso, los propietarios ya hicieron el procedimiento y manejo correspondiente del ganado que pereció, ya que los cuerpos se enterraron apropiadamente dentro de la misma propiedad, como marca el protocolo.

La principal afectación que se tiene por este suceso, es económica y sólo para los propietarios del establo, ya que representa una pérdida considerable en el hato ganadero de bovino lechero.

Ante la muerte de ganado bovino lechero en La Laguna de Durango, la oficina regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised), dio a conocer que no existen riesgos para la población en materia de sanidad.

El titular de la citada dependencia estatal, Ángel Castillo Medellín, destacó que se tuvo conocimiento de este hecho, pero que las verificaciones que realiza en los rastros municipales el personal a su cargo, se lleva a cabo de manera diaria y de la par se realizan los estudios correspondientes.

Destacó que los encargados de manejar esta situación son las autoridades federales de la Sagarpa y Senasica, por lo que la Coprised sólo es coadyuvante en materia de salud pública y para constatar que se evite que el animal muerto salga al mercado de consumo.

Sin embargo, no han recibido notificación de estas dependencias para que acudan a corroborar las acciones que se realizaron; sin embargo, los verificadores siguen realizando las revisiones exhaustivas en los rastros y se cuenta con especialistas que realizan los estudios y la aprobación del ganado que se maneja.

Ésto, debido a que los animales muertos debieron ser manejados de acuerdo al protocolo y enterrados dentro de la misma propiedad (establo) y por ende, no son propicios para ser llevados a los rastros.

La aplicación de dicho protocolo, fue confirmado por la Senasica, que aunque por el momento no solicitó intervención de la Coprised, se encargó de verificar el hecho, por lo que la dependencia del estado, sólo se limitó a seguir con las verificaciones y los estudios necesarios en los rastros municipales, principalmente en los de Gómez Palacio y Lerdo, que es en los que se tiene más actividad.

Finalmente, el jefe regional de la Coprised en La Laguna de Durango, comentó que las labores de supervisión seguirán adelante y que estarán alertas de este caso para evitar cualquier tipo de riesgo.

