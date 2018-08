Cierra INE reparto plurinominal

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La disputa por las diputaciones federales confrontó al Partido del Trabajo (PT) con su aliado Morena, al que acusó de usar sus siglas para postular a morenistas; la estrategia denunciada dejó fuera de San Lázaro a parte de la cúpula petista y permitirá al partido guinda aumentar sus curules.

Los representantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acusaron que Morena tendrá una sobrerepresentación de entre 17% y 20% en la Cámara de Diputados, pues con 41% de los votos en la elección legislativa tendrá 191 diputados propios, y 61% del control, sólo si se consideran los "sembrados" en el PT.

En total serán 308 diputados de mayoría y plurinominales que los tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) tendrán en San Lázaro, por lo que de seguir unidos obtendrán 61.6% de la Cámara de Diputados

Este jueves, el Consejo General del INE realizó la asignación de diputados y senadores plurinominales, con lo que integró el Congreso de la Unión y cerró su participación en el Proceso Electoral 2017-2018.

En escrito presentado el jueves por el PT, se deslindó de 35 diputados de mayoría que la coalición registró con sus siglas, ya que militan en Morena; pidió a los consejeros investigar la militancia y reconocer a esos como diputados morenistas.

Con ello, el PT buscó que sólo se le acreditaran 40 legisladores (no 58 que compitieron y ganaron con sus siglas), y así aumentar de tres a nueve sus curules de representación plurinominal, lo que en consecuencia hubiera recortado la bancada de Morena para evitar una sobrerrepresentación en el Congreso.

La petición fue rechazada por 11 votos contra uno y sólo se asignaron al PT tres curules plurinominales.

Durante la discusión, los consejeros destacaron que la representación proporcional permite la pluralidad, aunque reconocieron distorsiones, pero existen criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según los cuales, es válido que se registren como candidatos de un partido a militantes de otro cuando compiten en coalición.

Con la decisión quedaron fuera de San Lázaro, por ahora, históricos líderes petistas como Óscar González Yáñez, Reginaldo Sandoval y Pedro Vázquez.

Aunque Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE prefirió guardar silencio, Pedro Vázquez, representante del PT, no acudió, pero firmó el desconocimiento como propios de 35 diputados, pues "no fueron elegidos conforme a los procedimientos internos, no fueron postulados ni propuestos" por el PT y son de Morena.

El asunto será resuelto por el TEPJF, pues el representante del PAN, Eduardo Aguilar, y los consejeros del Poder Legislativo Guadalupe Acosta, del PRD, Jorge Álvarez Maynez, de MC, anunciaron que impugnarán el "fraude a la ley".

Acusaron a Morena de infiltrar candidatos en el PT, pero también en el Partido Encuentro Social (PES), el otro aliado de esa coalición, para obtener más curules de representación proporcional y no incurrir en sobrerrepresentación.

La Constitución sólo permite a un partido una sobrerepresentación de 8%, pero entre diputados de mayoría ganados por Morena, 106 y los plurinominales 85, tendrá un total de 191, límite máximo para no sobrerepresentarse.

En total serán 308 diputados de mayoría y plurinominales que los tres partidos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) tendrán en San Lázaro, por lo que de seguir unidos obtendrán 61.6% de la Cámara de Diputados. (TWITTER)

Etiquetas: TEPJF PAN prdMC Morenaptplurinominalesine

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD