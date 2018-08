TORREÓN, COAH.-

Ulises de la Torre ha tenido un buen año, y es que aparte de figurar en el melodrama Tres familias ha vuelto a la conducción gracias a Lo que pasó, pasó entre amigos.

La emisión se transmite de lunes a viernes por el canal de TV Azteca, a +7.2. De la Torre comparte créditos con Marta Guzmán, Carla Medina, Samia y Óscar Carapia.

En entrevista, el actor comentó que se siente agradecido con Dios por las oportunidades laborales que han llegado a su vida en estos últimos meses.

"Estoy disfrutando todo esto. Estaba trabajando con Esteban Arce en Matutino Exprés y fue cuando me convocaron a participar en Tres familias, meses después llegó la oportunidad de Lo que pasó, pasó entre amigos", comentó.

Ulises externó que Lo que pasó... es una propuesta ligera, familiar y entretenida. Aclaró que no es de revista.

"En la pantalla verán cómo estos cinco locos (sus compañeros y él) platicamos de temas cotidianos o que son virales en redes sociales.

"En cada emisión, un tema será el hilo en particular. Lo analizaremos a fondo y daremos nuestros puntos de vista. Cabe destacar que no queremos descubrir el hilo negro de la TV, sólo queremos pasarla bien y que ustedes lo hagan con nosotros", reveló.

De acuerdo con De la Torre, el programa se realiza totalmente en vivo y eso es algo que está disfrutando bastante.

"Creo que eso hace que sea muy espontáneo. Y bueno si nos equivocamos en algo pues siempre de eso se aprende, no pasa nada", comentó.

Externó el artista que debido a que hay una canción de Daddy Yankee que se llama Lo que pasó, pasó; la producción decidió anexarle las palabras, "entre amigos".

"Buscamos que se diferenciara de la rola y de otras cosas que involucran esto de 'lo que pasó, pasó' y entonces quedó Lo que pasó, pasó entre amigos".

Por otro lado, De la Torre dijo que desea incursionar en el stand up. En un futuro, si todo sale bien, planea ofrecer presentaciones y por qué no, contar con su propio especial en Netflix.

"Respeto mucho esta actividad por lo que me he estado preparando para hacer un buen papel. Me gustaría contar anécdotas que me han ocurrido y otras situaciones", dijo.

Ulises confesó durante la charla cuáles son sus standuperos favoritos mexicanos.

"Me encanta Alejandra Ley y bueno Franco Escamilla y Adal Ramones.

"Ahora, esto del stand up ya cuenta con una historia en la que los precursores fueron el mismo Adal y otros grandes como Polo Polo y Jorge Falcón".

Ulises de la Torre expresó que espera visitar la Comarca Lagunera muy pronto.

"Me encanta Torreón, ojalá y pronto esté por allá. Les encargo que vean el programa para que me digan sus opiniones en mis redes sociales", dijo.

¿De qué trata?

Bajo la conducción principal de Ulises de la Torre acompañado de Marta Guzmán, Carla Medina, Samia y Óscar Carapia; Lo que pasó, pasó entre amigos es un programa lleno de buen humor y divertidos juegos, donde las tardes se compartirán en familia con risas y alegría.

Cada emisión tendrá un tema relevante del día, el cual se entrelazará con contenidos virales, notas del espectáculo; todo bajo un ambiente casual y relajado.

