Piden a Metro en CDMX revelar cifras de muertos en 6 años

El Sistema de Transporte Colectivo Metro deberá dar a conocer el número de fallecimientos de usuarios y empleados dentro de los vagones a consecuencia de los accidentes registrados en las 12 líneas entre enero de 2012 y enero del 2018, así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

María Patricia Kurczyn Villalobos, la comisionada del INAI, comentó que si bien el tema del recurso no se refiere específicamente a casos particulares como suicidios, es importante dar a conocer la problemática que se registra en las instalaciones y trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro debido a que es el medio más importante para la movilidad en el Valle de México y a que la información se encuentra relacionada con fallecimientos por accidentes o incidentes.

"De acuerdo con información obtenida en los boletines informativos del Metro, de 2011 a 2015 se registraron un total de 183 casos de personas que se arrojaron al paso del tren. En 2011 se contaron 41 incidentes, 34 en 2012, 44 en 2013, 36 en 2014 y 28 en 2015. Entre enero y agosto de 2016, fecha hasta la cual pudimos obtener datos, se dieron 28 casos", precisó.

Manifestó que los meses de febrero, junio, julio, agosto, octubre y noviembre son los que registraron el mayor número de suicidios.

"Las personas, hombres y mujeres que tomaron esa decisión, oscilan entre los 21 y los 40 años de edad. Dichos sucesos ocurrieron con mayor incidencia en las estaciones Chabacano, Línea 2, con siete casos; Copilco, Línea 3, con cuatro; Insurgentes, Línea 1, con cinco; Zócalo, Línea 2, con cinco; y Balderas, Línea 1, con cuatro", apuntó.

En respuesta al particular que solicitó la información, el STC indicó que no tenía registro de personas fallecidas dentro de los vagones y que, por lo tanto, no se han pagado indemnizaciones, cuestión que también fue requerida por el solicitante. Asimismo, en lo que concierne al número de servidores públicos fallecidos, dijo no contar con datos.

Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Infodf), mediante el cual señaló que los medios de comunicación dieron cuenta de por lo menos un accidente ocurrido en mayo de 2015; agregando que no obstante que el STC cuenta con varias áreas encargadas de registrar los incidentes en las 12 Líneas del Metro, no todos fueron pronunciados.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI instruyó al STC Metro a buscar y dar a conocer, para el periodo de enero de 2012 a enero de 2018, el número de personas fallecidas en el interior de los vagones de las 12 líneas como consecuencia de accidentes, así como el número de empleados fallecidos por la misma razón registrados.

Lo anterior deberá estar desglosado por sexo, fecha del accidente y el monto de indemnización, apoyos u otro tipo de resarcimiento otorgados por la pérdida de vida de usuarios del Metro como consecuencia de algún accidente.





