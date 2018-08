Jimmy Bennett afirma que sufrió abuso sexual por Argento

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor y músico Jimmy Bennett, quien acusa a la actriz y directora Asia Argento de abusarlo sexualmente cuando era menor de edad, ha dado su versión de los hechos a través de un mensaje que hizo público en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, Bennett confiesa que nunca habló del tema debido a que se sentía agraviado y atemorizado, además de considerar que no estaba listo para enfrentar las consecuencias de este hecho; sin embargo, luego de ver a la artista ser parte esencial del movimiento #MeToo sus traumas revivieron.

“Muchas mujeres y hombres valientes han hablado sobre sus experiencias durante el movimiento #MeToo, y he apreciado la valentía que le tomó a todos y cada uno de ellos el hacer esas declaraciones. En un principio no quería contar mi historia porque elegí manejarla de forma privada con la persona que me metí. Mi trauma resurgió conforme ella se fue presentando como una víctima. No había hecho un anuncio público en los días pasados porque estaba avergonzado y temeroso de ser parte del juicio público”, comenzó su mensaje el histrión.

“Era menor de edad cuando el evento tuvo lugar y traté de buscar justicia a través de una forma que en su momento me hacía sentido porque no estaba listo para afrontar las ramificaciones de mi historia al hacerse pública. En su momento, creí que todavía había estigmas de estar en una situación así como hombre en nuestra sociedad. No creía que la gente fuera a entender lo que me sucedió desde los ojos de un chico adolescente”, agregó.

Y a pesar de que el tema ha dado la vuelta al mundo, Jimmy finalizó el texto declarando que ahora se siente tranquilo de no tener que ocultar nada. “Tuve que luchar contra mis propias adversidades en mi vida, y esto es algo con lo que tendré que lidiar conforme pase el tiempo. Quiero dejar esto atrás y hoy escojo moverme hacia adelante, no más en silencio”.

Luego de darse a conocer que Asia Argento sostuvo relaciones sexuales con Jimmy Bennett cuando ella tenía 37 años y el 17, y que para que el tema no llegara a la corte ella le pagó 380 mil dólares (más de 7 millones de pesos), la italiana salió a desmentir la información, misma que quedó al descubierto luego de que el portal TMZ publicara algunas fotografías donde se exhibe la cercanía íntima que hubo entre ellos en 2013.

