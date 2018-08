'Respaldará' PAN propuesta de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO

Ricardo Villareal, diputado electo por el Partido Acción Nacional (PAN), llegó en los últimos minutos para el registro y credencialización de este miércoles en la Cámara de Diputados, ahí adelantó que la bancada respaldará la propuesta de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"El PAN nunca ha sido una oposición que diga que no a todo, diremos que sí a todo lo que plantee el gobierno que sea bueno para los mexicanos, pero también estaremos muy atentos, leeremos absolutamente todas las letras chiquitas de lo que nos planteen para que no le vendan 'gato por liebre' a los ciudadanos", señaló.

Sobre si les alcanzará con los recortes de austeridad, acotó que "los mexicanos sufren todos los días, viven al día con sueldos terribles, y lo importante es trabajar para que todos los días ganen más".

En entrevista luego de concluir su registro, el ex alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, también advirtió que es muy probable que quien elija a los futuros líderes parlamentarios panistas no sea el actual presidente del partido, Damián Zepeda; sino Marcelo Torres Cofiño, el secretario general.

"No importa quien quede, lo que importa es que estemos unidos, porque no puede haber un México sin oposición, no es sano en ningún país, cuando no hay oposición vienen los abusos, los excesos, ya lo hemos visto, vi como un abuso que nombraran a Manuel Bartlett en la CFE", indicó.

Villareal aclaró que, pese a que el viernes se tenía previsto el registro de los nuevos legisladores panistas, aprovechó la reunión plenaria que se celebró este miércoles y continuará el jueves en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para asistir.







