Niegan desvío de dinero en Tlahualilo

El alcalde de Tlahualilo, Sergio Nevárez Nava ya está entregando la documentación que falta, correspondiente a la cuenta pública de 2017, la cual fue rechazada por los diputados locales al presentar irregularidades.

Asimismo, negó tajantemente que exista un desvío de recursos o mal manejo de los mismos, incluso dijo que para la primera semana de septiembre estará todo solventado.

Aseguró que la falta de documentación tuvo que ver con despidos de personal de la presidencia municipal, relacionado con el manejo de la información que requiere la entidad, como las facturas.

"El retraso fue ocasionado por renuncias obligadas de funcionarios y eso provocó la demora en la entrega de documentación, pero la responsabilidad es mía y de la Tesorería. comentarles que tuvimos que rehacer todos los expedientes completos y volver a bajar facturas para dar cumplimiento", dijo el alcalde.

Como se informó, la cuenta pública de Tlahualilo fue rechazada porque la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) consideró que faltaba documentación en más del 80 por ciento del presupuesto ya ejercido.

"Debo reconocer que sí hubo demora en entrega de la documentación por lo antes expuesto y esa demora provoca a su vez que no se apruebe la cuenta pública, realmente hay que enfrentar esa realidad y solventarla y comentar que ya entregamos documentación, y el compromiso de nosotros con el director auditor es que para la primera semana de septiembre esté solventado todo el 2017 y trabajar ya lo que va de 2018 porque no reciben lo de este año si no está bien solventado el 2017", dijo el presidente municipal.

El mensaje para los ciudadanos de Tlahualilo, enfatizó, es que estas observaciones hechas por la EASE corresponden a un problema técnico, pero no desvío de recursos.

"Si fuera desvío de recursos serían faltantes, la obra ahí está, la nómina se pagó y los gastos fijos que tenemos también, lo que motivó esto fueron errores técnicos y las renuncias, esto es una consecuencia", dijo el presidente, quien aseguró que están trabajando en la entrega de todos los documentos que les piden.

"En base a eso estamos entregando la documentación y esperamos que sea entregada al 100 por ciento", aseguró.

Cumplimiento. Asegura el alcalde de Tlahualilo, Sergio Nevárez, que para la primer semana de septiembre habrán cumplido con todo.

