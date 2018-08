Les dan sus clases en cancha de la escuela

TORREÓN, COAH.-

SALÓN DE LA PRIMARIA XICOTÉNCATL ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR

TORREÓN, COAH







COMENTAR

"No me gusta tomar clases en las canchas por el calor que hace y en invierno va a hacer mucho frío, no me concentro porque hay niños que tienen deportes o que están jugando, hacen mucho ruido", dice Mayté, de 9 años.

Ella estudia en el Cuarto grado Sección "A" de la primaria Xicoténcatl, ubicada en la colonia Fuentes del Sur. Sin embargo, su salón está en riesgo de colapsar y el personal directivo y docentes, respaldados por los padres y madres de familia, decidieron que ella y sus 34 compañeras y compañeros tomaran clases en las canchas.

Claudia Patricia García Bautista, directora de la primaria, dijo que existe un dictamen dado por Protección Civil en donde se establece que el aula no puede ser utilizada por el deterioro que presentan las paredes a consecuencia del salitre que hay en el subsuelo.

El peligro es evidente. Una de las paredes presenta ya un agujero en la parte inferior. Además las ventanas y la puerta no abren porque el techo está oprimiendo toda la estructura.

La situación no es nueva, pues la gestión de la construcción data de por lo menos cinco años.

La Secretaría de Educación de Coahuila cuenta con el dictamen y las fotografías, así como los papeles donde se gestiona la nueva aula, sin embargo, hasta la fecha los ha ignorado, según la directora.

"No hemos tenido respuesta, la solicitud está desde hace cinco años, ya desde entonces había deterioro, pero de no poderse usar fue desde el ciclo pasado, nos dijeron que lo iban a hacer, vinieron y tomaron medidas, pero no hemos visto nada".

Desde el ciclo pasado les dijeron que les iban a mandar un aula móvil y tampoco lo hicieron. También prometieron acondicionar el aula de clases especiales y de igual forma, no cumplieron. El ciclo escolar pasado el aula tampoco fue utilizada porque ya existía el riesgo de que se viniera abajo y en su lugar acondicionaron el salón de Computación, quedando todos y todas las estudiantes sin recibir esta materia.

La promesa de las autoridades educativas fue que sólo sería durante el ciclo escolar 2017-2018, pero al no haber solución determinaron retomar las clases de computación y enviar al Cuarto grado a las canchas techadas hasta que la Secretaría de Educación construya el aula.

Sin avance Viven crisis en escuela. Viven crisis en escuela. ⇒ Desde hace cinco años se gestionó un nuevo salón, ante el deterioro que presentó donde se brindaba clase al cuarto grado. ⇒ A finales del ciclo escolar 2017-2018 les informaron que acondicionarían un aula, pero no lo hicieron.

Dificultad. Niñas y niños del cuarto grado dicen que les resulta difícil concentrarse en las canchas.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP