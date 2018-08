Colegio Torreón cierra sus puertas

TORREÓN, COAH.-

El Colegio Torreón cerró sus puertas en este ciclo escolar.

La noticia tomó por sorpresa a los padres y las madres de familia, debido a que fueron notificados una semana antes de iniciar clases.

Incluso el mismo personal directivo y el cuerpo docente desconocían que cerrarían este ciclo escolar, pues esperaron durante todas las vacaciones la llegada del alumnado, sin embargo, una semana antes de retomar actividades sólo contaban con 50 estudiantes, de los 200 que terminaron el ciclo escolar pasado.

“Empezó a bajar el alumnado, muchas personas se fueron al oriente, los padres de familia empezaron a tener sus niños, pero todos se quedaron en el oriente. Nosotros tuvimos una captación muy mínima este ciclo escolar, entonces no alcanzábamos cubrir los pagos de los profesores, y decidimos que no era prudente seguir”.

“Una semana antes vimos que no teníamos alumnado, no llegó más, hablé con mis compañeros de diferentes colegios a los cuales aprovecho para agradecerles porque ellos nos recibieron a los alumnos que teníamos en diferentes escuelas y nos aceptaron la inscripción, el apoyo fue muy fuerte porque la verdad a pesar de que eran pocos alumnos, había que regresar dinero y ya teníamos pagado muchas cosas y no podíamos abrir, esa es la realidad”, dijo José Luis Milán Montoya, director de secundaria.

Añade que el pago de impuestos como el ISR, ISN, las becas que están obligados a dar, entre otras cosas, afectaron considerablemente las finanzas, aunado a la baja de matricula acabaron con el colegio.

