Stan Lee aparece en filme de DC

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Stan Lee no conoce barreras. Está en todos lados.

El escritor y editor de Marvel, ha aparecido en todos los filmes de ésta empresa, pero ahora se dio el lujo de figurar en Teen Titans Go! To the Movies

“Yo soy Stan Lee, ¿les gusta mi sutil cameo? ¿Esta es una película de DC? ¡Tengo que irme de aquí!”, dice el escritor en su versión animada dentro de la trama.

Varios fans comentaron al respecto que con ello se demuestra DC y Marvel no son los que están peleando por ser mejores, sino los fans de ambas empresas.





“Yo soy Stan Lee, ¿les gusta mi sutil cameo? ¿Esta es una película de DC? ¡Tengo que irme de aquí!”, dice el escritor en su versión animada dentro de la trama. (ESPECIAL)

Etiquetas: stan lee Marvel

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD