Peña Nieto pide perdón por errores y desaciertos en su gobierno

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó las reformas estructurales como el mayor logro de su gobierno durante una entrevista con Televisa a 102 días de entregar el poder el 1 de diciembre próximo, además pidió perdón si a alguien ha lastimado, afectado y agraviado durante su gestión.

"Las reformas estructurales son mi mayor logro", apuntó Peña Nieto a Noticieros Televisa al expresar su convicción de que las mismas se van a traducir "en mayores oportunidades para los mexicanos".

Peña Nieto (2012-2014) llevo ante el Congreso mexicano, con base en un acuerdo con los partidos políticos, un total de 14 reformas estructurales en diversas materias, entre ellas la energética y la educativa, consideradas entre las más importantes.

Cuestionado sobre si hay alguien a quien quisiera pedirle perdón, expresó: "Mira... perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa".

En la entrevista con Televisa, Peña Nieto lamentó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, un caso que hasta la fecha sigue abierto y que ha marcado su gobierno.

"Ayotzinapa es otro tema que marca a mi administración", reconoció y dijo que le apena la situación de los padres de los estudiantes, pero que más allá de dudas se queda con la convicción de que el crimen organizado tuvo que ver con su desaparición.

De acuerdo con la versión oficial, policías del municipio de Iguala, estado de Guerrero, habrían capturado a los 43 estudiantes para entregarlos a un grupo criminal que los asesinó y quemó en un basurero de esa región.

Peña Nieto lamentó también la forma en que se presentó el caso de la Casa Blanca, una propiedad en Ciudad de México que su esposa presuntamente compró a un empresario que tenía contratos con el gobierno, por la cual se hicieron señalamientos de corrupción.

"El señalamiento de la Casa Blanca fue indebido. No debí involucrar a mi esposa, me arrepentí de haberla involucrado, ha sido difícil superarlo en todo este tiempo", aseguró.

Peña Nieto dijo que buscará cerrar de la mejor manera su gobierno y que todavía no sabe qué hará una vez que entregue el poder.

"¿Qué voy a hacer? No lo tengo claramente definido, me tomaré un tiempo después del 1 de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno", apuntó.

Peña Nieto aseguró en la entrevista que tomó con "madurez" la derrota de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) ante Andrés Manuel López Obrador, quien le sucederá a partir del 1 de diciembre por un periodo que culminará el 30 de septiembre de 2024.

Peña Nieto aseguró que será muy respetuoso de las acciones que anuncie y tome el próximo gobierno, que ya ha avanzado que cancelará la reforma educativa.

"Aunque hay diferencias en la visión, en la óptica del gobierno saliente y el gobierno entrante, creo que si hay coincidencias en preservar la rectoría del Estado en materia educativa", aseguró el mandatario mexicano.

Peña Nieto resaltó que su decisión de reunirse con el presidente electo desde que se anunció su triunfo electoral es que ambos comparten la decisión de transmitir señales de que México es una democracia consolidada.

"Tenemos que dar señales evidentes de que somos una democracia consolidada, una democracia mucho más robusta, donde la transición debe darse de manera armoniosa", afirmó Peña Nieto.

