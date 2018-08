Tlahualilo se excede en cuenta pública

EL MUNICIPIO TENDRá HASTA 20 DíAS PARA ACLARAR EL PROBLEMA

El siglo de torreón

En un hecho extraordinario en la revisión de las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, el municipio de Tlahualilo llegó al 89.77 por ciento de su presupuesto pendiente de solventar, de acuerdo al informe que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) remitió al Congreso para su revisión, dictamen que no fue aprobado por los diputados.

Y es que, un 89.77 por ciento es un porcentaje excesivo, si se toma en cuenta que el criterio para aprobar las cuentas públicas es de un 15 por ciento de observaciones como máximo.

El municipio de Tlahualilo reportó en sus estados financieros que tuvo ingresos en el año 2017 por 60 millones 092 mil 592 pesos y egresos por 56 millones 871 mil 388 pesos.

Asimismo, se reportó la realización de 13 obras terminadas en las que se ejercieron siete millones 234 mil pesos.

En este sentido, con el porcentaje observado referido y con relación al presupuesto, se registraron inconsistencias por 53 millones 903 mil pesos, es decir, casi la totalidad de los egresos.

En el decreto de no aprobación de la cuenta pública que aprobaron los diputados se establece que no se mostró aceptablemente la información de su gestión, aunque no se especifican las irregularidades. En general, lo que más se observa es la falta de documentos probatorios.

Asimismo, se instruyó a la EASE para que, como órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización, "proceda a investigar los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el Informe referido, dando seguimiento a las mismas y, en su caso, a iniciar el procedimiento relativo a la determinación de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones".

Se establece que la EASE debe informar con oportunidad y veracidad a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sobre el resultado de la investigación de las irregularidades.

Las autoridades tienen 20 días para solventar las observaciones que se hicieron y no se descarta presentar demandas penales.

El siglo de torreón

Problema Tlahualilo no solventó 89.77 por ciento de su presupuesto. Tlahualilo no solventó 89.77 por ciento de su presupuesto. ⇒ El máximo de observaciones es del 15 por ciento. ⇒ Se trata de un hecho extraordinario que debe investigarse a fondo.

Recursos públicos. Se tiene la obligación de solventar la totalidad del recurso público.

Más de Durango

... Anterior Siguiente ...

- IMP