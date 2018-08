Cortan electricidad a pozos de agua

LERDO SE VIO AFECTADO CON BAJA PRESIóN DE LíQUIDO

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó ayer martes el suministro de energía con el que funcionan las bombas de los pozos cinco y tres, lo que dejó a toda la ciudad con baja presión.

Esta sería la primera vez que la CFE realiza una medida como ésta, considerando que el adeudo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) es el menos cuantioso en comparación con el de al menos tres administraciones anteriores, pues el organismo ha pagado el 70 por ciento (%) de la deuda histórica con la Comisión.

El corte de energía es una situación que se vuelve más crítica en los sectores más alejados del primer cuadro de la ciudad en dirección al periférico, puesto que el sistema San Fernando, donde se concentran los siete pozos que surten de agua al municipio, colinda con el río Nazas en dirección a Ciudad (antes Villa) Juárez.

Personal de la CFE bajó las cuchillas de ambos pozos que forman parte de este sistema, donde en conjunto con los siete dan casi 600 litros de agua por segundo.

Lo anterior porque en enero de este año, el Sapal realizó una inversión superior a los 300 mil pesos en la interconexión de tubería de 12 pulgadas en los pozos para obtener un aumento de 120 litros por segundo que beneficia a todo el municipio.

Pese a esta acción, la demanda ciudadana de agua en este verano ha superado el aforo, principalmente en la zona del norponiente donde hay más de 20 mil habitantes, por lo cual el corte del servicio eléctrico que alimenta a los dos pozos afecta demasiado a la ciudadanía.

El director del Sapal, Gustavo Samaniego Holguín, dijo que el objetivo que tiene tanto el organismo como el Municipio de Lerdo siempre ha sido cubrir lo más pronto posible la facturación mensual, pero debido a que regularmente no ingresan suficientes recursos para hacerlo porque hay mucha cartera vencida, dijo que no es posible realizar los pagos en una sola exhibición, sino que se hacen en dos partes, aunque no han permitido rezagos de varios meses en la facturación actual.

El Sapal recibió al inicio de la administración una deuda de nueve millones de pesos con la CFE de los cuales ha pagado ya seis millones en el lapso de febrero a junio, por lo que actualmente de este rezago sólo se deben tres millones de pesos.

Debido a lo anterior, hay confianza de poder saldar la deuda de esos tres millones en unos tres meses más.

Lo anterior es posible gracias al convenio peso por peso que tiene el municipio y el Sapal con la CFE.

Mensualmente en promedio la facturación por el servicio de energía es de un millón y medio de pesos que tiene que pagar el Sapal y que regularmente lo hace abonando más de medio millón de pesos, sin permitir que el rezago rebase los dos millones de pesos, evitando así el cúmulo de deuda.

En la pasada administración municipal de Lerdo se redujo la deuda histórica con la CFE de 28 millones de pesos a 9.5 millones de pesos.

En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Lerdo redujo la deuda histórica haciendo efectivo un pago formalizado mediante un convenio "peso por peso", en el cual la CFE descuenta de la deuda total que tiene el Sapal una cantidad igual a la que le sea pagada.

En ese año se descontaron de la deuda total casi siete millones de pesos a CFE gracias a la aportación del Municipio de tres millones 400 mil pesos, que se efectuó gracias al pago por adelantado (11 meses) del consumo de agua del Ayuntamiento de Lerdo al Sapal. Esos tres millones 400 mil pesos se convirtieron en seis millones 800 mil pesos.

También en febrero del año 2016, el Cabildo aprobó por mayoría de votos otorgar un subsidio de tres millones 788 mil pesos a este organismo para que pudiera establecer el mismo convenio.

En 2017 y en febrero de este 2018 se signó nuevamente dicho convenio con la CFE.

Pagos. El Sapal ha pagado a la CFE el 70 por ciento de la deuda histórica y va casi al corriente en la facturación actual.

Número rojos. Regularmente los organismos municipales operadores de agua trabajan con números rojos, por lo que no suelen tener liquidez para pagar la facturación en una sola exhibición.

