Compartirá visión del periodismo cultural

Del 23 al 25 de agosto, en la Biblioteca José García de Letona, ubicada en la alameda Zaragoza), Lucila Navarrete, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, impartirá un taller de periodismo cultural.

A lo largo de las tres jornadas se abordarán aspectos de la tradición periodística y literaria en América Latina con raíz en los aportes del ensayista y crítico uruguayo Ángel Rama.

Un objetivo del plan de contenidos es que los talleristas conozcan una manera distinta de entender y ejercer el periodismo cultural.

Navarrete Turrent comentó que se tiende a disociar a la nota cultural de otras secciones, la nota social o policiaca, por ejemplo, de los medios informativos y es común etiquetarla nada más como "la obra de teatro en el Nazas o la ópera en el teatro Isauro Martínez", pero no es exclusivamente aquello que está institucionalizado, legitimado, no es la cartelera, no es eso que erróneamente concebimos como alta cultura".

En Torreón, dijo la también docente universitaria, se hace mucho periodismo, en primer lugar, acerca de "lo que concebimos como arte, las bellas artes" y, en segundo lugar, "en función del presente, la cartelera cultural", de modo que "no se concibe a la cultura como un proceso, como una o varias maneras de entender un mundo".

En su taller se propone mostrar a la actividad periodística, en el ámbito cultural, desde "una dimensión más antropológica" que atiende a las relaciones entre individuos, sus costumbres, la idiosincrasia, elementos que le otorgan una dimensión política.

La inscripción tiene un costo de 100 pesos y el cupo está limitado a 20 asistentes. El 23 y el 24 de agosto el taller se desarrollará a partir de las 17 horas. El 25 comienza a las 10:00 de la mañana.

Los referentes

Ángel Rama es el faro elegido por la calidad de su reflexión acerca de la forma en que América Latina produjo una prosa propia, pero no en el sentido de que se construyera una identidad fija inamovible sino como una creación original frente a impactos de afuera como las relaciones con las metrópolis europeas.

A la luz de lo percibido por Rama, el periodista-escritor es un transculturador que se mueve de un ámbito a otro constantemente, cambia de esfera y su discurso bebe de distintos veneros socioculturales.

En las tres jornadas también se comentarán trabajos de Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, y el argentino Rodolfo Walsh.

Abierto. Las inscripciones para el taller de Lucila Navarrete se encuentran abiertas en el IMCE.

