Visualizan división en el gremio magisterial

MAESTROS APLAUDEN REGRESO DE ELBA ESTHER Y OTROS LO RECRIMINAN

Mientras que algunos docentes consideran que el regreso de Elba Esther Gordillo "La Maestra", exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vendrá a dividir el gremio magisterial, otros más la esperan con gusto, pues aseguran que sus derechos laborales estuvieron a salvo cuando ella estuvo al frente.

Claudio Escobedo, vocero del Movimiento Magisterial de Coahuila dice que en los debates generados al interior de la organización han llegado a la conclusión de que la llegada de Gordillo dividirá en tres partes al sindicato: SNTE, CNTE y la nueva organización sindical que esperan conforme "La Maestra", pues en la reciente rueda de prensa que dio en la Ciudad de México, habló sobre su posible regreso, pero no al SNTE.

"Se avizoran tres grandes o medianos sindicatos: el de Elba Esther, el de Juan Díaz y la CNTE que pienso que se va a fortalecer más, yo creo que se van a regionalizar; en el sur la CNTE se va a consolidar, y en el norte va a haber disputa entre Elba Esther y el SNTE". Esto, considera, vendrá a debilitar al magisterio en vez de fortalecerlo.

En contraparte, la maestra Guadalupe, dice que espera la llegada de Elba Esther otra vez al SNTE.

"Los derechos de los maestros están por los suelos desde que ella se fue. Robaba, como todos, pero ella siempre daba la cara por el magisterio y no permitía que ninguna reforma afectara nuestros derechos y mucho menos nuestra economía".

Por su parte, la docente Patricia opina que la salida de Gordillo del sindicato, vino a terminar con viejas y malas prácticas que no deben volver.

"La verdad no soy muy sindicalista, me choca tener que ir al sindicato, me choca lo amañados que son todos los que están ahí y pues ahora que ya no está (Elba Esther Gordillo) estuvieron regresando a tanto maestro cobra de oquis".

El vocero del Movimiento Magisterial, dice que han escuchado a muchos docentes que esperan "con gusto" a "La Maestra", "pero ya se les olvidó que también es corrupta y generó alianzas con Salinas, Zedillo Fox y Calderón, en su momento hizo mucho daño a la educación, ojalá tengan memoria histórica".

