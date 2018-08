Prevén firma de TLC México-EU mañana

Mañana jueves el Gobierno de Estados Unidos planea anunciar que alcanzó un avance en las conversaciones con México sobre el Tratado de Libre Comercio, según reportes del portal estadounidense Político.

Así, la Casa Blanca abre la puerta para que Canadá se una a las negociaciones para modernizar el pacto comercial trilateral, el cual está vigente desde el 1 de enero de 1994.

Fuentes citadas por el medio afirman que el Presidente estadounidense, Donald Trump, estará presente en el anuncio, que es descrito como un acuerdo digno de un apretón de manos.

La tarde de ayer, Jesús Seade, designado por el próximo Gobierno como jefe negociador del TLC, dijo afuera de la sede de la Representación Comercial de EU, en Washington, que ya se estaban cerrando temas pendientes y haciendo progresos en las conversaciones sobre el Tratado.

"Estamos ya cerrando los problemas pendientes finales", comentó.

Estados Unidos y México se habían autoimpuesto lograr un acuerdo antes de concluyera agosto.

El mandatario estadounidense Donald Trump aseguró este martes que "le agrada" el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo preferir sobre "el capitalista".

Durante un mitin en West Virginia en el que exhortó a los votantes a respaldar al candidato republicano al Senado Patrick Morrisey con miras a las elecciones legislativas de noviembre, Trump aseguró que "me gusta México. Me gusta el nuevo líder. Creo que va a ser increíble. Un poco diferente de nosotros. Me llevo mejor con él que con el capitalista. Pero él sabe que México necesita a Estados Unidos, ellos necesitan a Estados Unidos", dijo.

No es la primera vez que Trump elogia a AMLO; a principios de agosto lo llamó un "verdadero caballero" y apenas darse a conocer el triunfo del tabasqueño en las elecciones de julio pasado, Trump lo felicitó y lo llamó "una persona excelente. Él hizo un gran trabajo. Obtuvo un voto tremendo y tienen mucha confianza en él en México… Estamos hablando con ellos de hacer algo muy positivo para ambos países".

Durante su campaña, en 2016, Trump criticó al gobierno mexicano una y otra vez por no frenar el flujo de migrantes, a quienes llegó a llamar "violadores y criminales", e insiste en erigir un muro.

