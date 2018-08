No concretan licitación para zapatos de Programa de Apoyo Escolar

TORREÓN, COAH.-

Señalan que ninguna de las empresas concursantes cumplió con los requisitos

Municipio no concreta licitación para comprar zapatos escolares. Luego de que la dirección de Servicios Administrativos realizara la licitación Pública Nacional CE-805035999-E15-2018 y el fallo se diera el viernes 17 de Agosto, de acuerdo con las bases, se declaró desierta la licitación para la adquisición de 16 mil 313 pares de zapatos escolares para niños y niñas, los cuales se repartirían dentro del Programa de Apoyo Escolar (PAE) que realiza Desarrollo Social.

En un boletin de prensa Comunicación Social del Municipio informó que la causa de que se haya declarada desierta es: “ninguna de las empresas concursantes cumplió con los requisitos”.

El texto de la convocatoria indicaba: "Para el Suministro de Calzado Escolar para distribuirse en las Escuelas Públicas con Mayor Índice de Marginación".

Según el comunicado, el titular de Desarrollo Social, Rogelio Cuéllar, expresó: “esto se generó en virtud de que los miembros de la comisión evaluadora, coincidieron en un informe emitido el día de ayer, (lunes ) 20 de agosto, en el que las tres empresas participantes incumplieron con los requisitos mínimos establecidos para participar en este proceso".

Agrega que las ofertas que se habían presentado no cumplían con los requisitos técnicos conforme al punto 14 de las bases y los incisos A y C del artículo 61, por lo tanto no se pudo concretar.

“Desarrollo Social, confirmará qué camino seguirá para poder buscar una solución en la cual se pueda llevar a cabo el programa PAE zapatos escolares o la cancelación del mismo “.

El Siglo de Torreón informó el viernes 10 de agosto que participaron en este concurso tres empresas locales y una de Irapuato, Guanajuato.

También consignó que algunos de los participantes expresaron inconformidades porque supuestamente se pretendía favorecer a la empresa foránea propiedad de un ex alcalde panista, precisamente de la ciudad de Irapuato.

Muestra de ello es que en la fecha pactada para celebrar la Junta de Aclaraciones el jueves 9 de agosto, se cambio para el día siguiente, viernes 11 de agosto.

Respecto a las presuntas inconformidades, el titular de Servicios Administrativos Antonio Loera dijo entonces que “no fueron inconformidades lo que se dio entre los representantes de las empresas participantes, sino aclaraciones".

"Nosotros lo que buscamos es calidad y la mejor propuesta económica, es decir, la más baja para la adquisición de los zapatos. El programa es de Desarrollo Social, nosotros sólo somos los convocantes y los encargados del proceso".





