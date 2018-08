Argento niega haber abusado sexualmente de Jimmy Bennett

NUEVA YORK, EU.-

La actriz y directora Asia Argento negó hoy "categóricamente" las acusaciones de abusos por parte del actor Jimmy Bennett cuando este era menor de edad y aseguró que está "profundamente conmocionada y herida" por las noticias "absolutamente falsas" que han circulado sobre ella.

Según publicó este domingo el diario The New York Times, Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo, llegó a un acuerdo extrajudicial con el actor Jimmy Bennett, que la acusó de abusos, lo que ha causado una gran sorpresa y polémica en Hollywood.

En un comunicado publicado hoy y recogido por medios estadounidenses, la actriz italiana muestra su rechazo total al contenido del artículo del periódico y asegura que "nunca" tuvo relaciones sexuales con Bennett.

“Niego y rechazo totalmente el contenido del artículo publicado por The New York Times que está circulando en los medios internacionales. Estoy profundamente conmocionada y afectada leyendo estas noticias que son absolutamente falsas. Nunca he mantenido relaciones sexuales con Bennett. No tengo otra elección que enfrentarme a todas estas mentiras y protegerse de cualquier modo”, aseguró la también cantante durante un comunicado.

Y además apunta a que fue su novio, el chef estadounidense Anthony Bourdain -que se suicidó el pasado 8 de junio-, el que insistió en que las acusaciones de Bennett se trataran en privado, lo que hizo que alcanzara una acuerdo económico con el joven para que no continuara con sus acusaciones.

"Estuve vinculada a él (Bennett) durante varios años solo por amistad, una relación que terminó cuando, después de mi exposición por el caso de Weinstein, Bennett - que entonces estaba pasando por graves problemas económicos y que previamente había emprendido acciones legales contra su propia familia solicitando millones por daños- inesperadamente me hizo una desorbitada solicitud de dinero", explica Argento.

"Bennett sabía que mi novio, Anthony Bourdain, era un hombre muy bien situado y con una importante reputación como figura pública que debía mantener", agrega la actriz.

Por ello, Bourdain insistió en el que el asunto debía ser tratado de forma privada, que era además lo que Bennett quería.

"Anthony tenía miedo de la posible publicidad negativa que esa persona, a quien consideraba peligrosa, podría haber arrojado sobre nosotros", afirma la actriz, que asegura que actuaron de manera comprensiva al responder a la demanda de Bennett.

El chef se encargó personalmente de ayudar económicamente al joven con la condición de que no volviera a inmiscuirse en sus vidas.

"Este es el enésimo capítulo de una secuencia de eventos que me causa una gran tristeza y que constituye una persecución de larga duración", lamenta Argento, que además dice que tomará "todas las iniciativas necesarias" para protegerse ante "las instancias competentes".

Según The New York Times, Argento pagó a Bennet 380.000 dólares para frenar las acusaciones en su contra.

El encuentro entre Argento, entonces de 37 años, y el músico de rock y actor Jimmy Bennet, de 17 en aquel momento -se conocieron en una película en la que ella hizo de su madre-, habría ocurrido en el hotel Marina del Rey en California (EE.UU.).

La edad de consentimiento legal para relaciones sexuales en ese Estado es de 18 años.

Argento, que denunció haber sido violada por Harvey Weinstein, es una de las caras más conocidas de las decenas de mujeres que acusaron al poderoso productor de Hollywood de multitud de agresiones sexuales.





La actriz italiana muestra su rechazo total al contenido del artículo del periódico y asegura que "nunca" tuvo relaciones sexuales con Bennett. (ARCHIVO)

