Informa rector de UA de C 6 meses de administración

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Salvador Hernández Vélez, presentó ante la comunidad universitaria un balance de resultados y rubros en que se debe intensificar el trabajo, a fin de compartir los logros y avances de los primeros seis meses de administración.

El evento se desarrolló en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, donde la máxima autoridad universitaria dio a conocer logros y objetivos a través de dos ámbitos: el avance en distintos tópicos como la calidad académica y, en aspectos que la Universidad debe fortalecer su vinculación y contribuir al desarrollo social.

Destacó que elevar la calidad académica es uno de las preocupaciones centrales de la UA de C, por lo que dijo, se ha trabajado en conjunto con Escuelas y Facultades para lograr que la totalidad de las carreras cuenten con acreditaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales, el 66 por ciento de las carreras cuentan con al menos una acreditación nacional y en los últimos meses 5 de ellas lograron convalidar sus acreditaciones.

Al referirse al nivel de bachillerato, aseguró que el 100 por ciento de los programas presenciales están dentro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior del COPEEMS. En los últimos seis meses, ocho de los bachilleratos de la Universidad, mejoraron su nivel de acreditación en este padrón, cinco de los 12 están en el nivel I, tres en el nivel II, 3 en el nivel III y el restante en el nivel IV.

Aseguró que la UA de C, tendrá un nuevo enfoque que encauzará los siguientes años de trabajo, basado en la responsabilidad que tiene la máxima casa de estudios con la región y su entorno.

Se buscará que sus actividades contribuyan al desarrollo de la región y a un mejor entendimiento y aprovechamiento del ecosistema desértico en el que vivimos, para lograrlo, puntualizó, se deben de potencializar las ventajas de la región y así lograr que el trabajo de la Universidad sea referente internacional.

Por último, Hernández Vélez, destacó que, aunque se tengan metas cumplidas, esto no significa que habrá que detenerse, pues los buenos resultados deben de alentar a conseguir metas más altas, a no conformarse y seguir avanzando en el crecimiento de la UA de C.

