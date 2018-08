NOCHE DE REINAS

Ciudad de méxico.- La Reina del Pop, Madonna, apareció en el escenario para recordar cómo Aretha Franklin le cambió la vida. Después de contar el momento en el que interpretar una de las canciones de la Reina del soul la llevó a iniciar su carrera artística, abrió el sobre para designar a Camila Cabello como la ganadora de la noche.

En los premios MTV Video Music, la cantante de ascendencia latina ganó dos "Hombres de la luna" por su video del tema Havana y como Artista del año. De las manos de Madonna, la cantante confesó su admiración.

La entrega de premios concedidos por el público millennial se dedicó a reconocer el trabajo y el talento de mujeres como Jennifer López, Cardi B, Nicki Minaj y Ariana Grande. Las artistas se llevaron los reconocimientos más importantes y también tuvieron su momento para brillar en el escenario.

Jennifer López recibió el reconocimiento especial Vanguardia. La cantante se encuentra entre los primeros 100 artistas más reproducidos de YouTube, tan sólo este año, ha conseguido 980 millones de visualizaciones. Durante su discurso de agradecimiento, reconoció que no ha sido una carrera fácil.

"Muchas personas me dijeron que no podía hacer todo. Pero llegaron mis dos ángeles y fue cuando me di cuenta que tenía que ser más grande y mejor en lo que hacía. Han sido 20 años de pelear, de amarme, de forjar mi propio camino. Ahora sé que el futuro es más brillante y hay muchos sueños que cumplir más adelante", expresó.

Incluso su trabajo con Cardi B, en el tema Dinero, fue galardonado como Mejor colaboración. "Muchos me dijeron que no podía retomar mi carrera después de tener un bebé y aquí estoy ganando", señaló Cardi B.

En el escenario del Radio City Music Hall, "La Reina del Pop" aseguró que Franklin cambió el curso de su vida. Recordó que a los 18 años abandonó su natal Detroit, con sólo 35 dólares en el bolsillo, para ir por su sueño de convertirse en bailarina profesional.

Tras años de luchar sin mucho éxito, por no ser "suficientemente alta o suficientemente bonita", Madonna se presentó en una audición de teatro musical.

Dijo que le fue bien en la prueba, pero le pidieron que cantara algo. "Entré en pánico. No había pensado en esta parte. Afortunadamente uno de mis discos favoritos era de Aretha Franklin". En aquel entonces Madonna interpretó a capela (You Make Me Feel Like) A Natural Woman y tiempo después, uno de los productores que la vio en la audición la llamó para decirle que veían potencial en ella y la llevaron a París.

"Ella me trajo a donde estoy ahora. Quiero agradecerte Aretha por empoderarnos a todas. Larga vida a la reina", expresó. Además, Madonna entregó el premio de Video del Año a Camila Cabello.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Radio Music Hall de Nueva York, diferentes artistas tomaron el escenario para presumir sus más recientes temas. Shawn Mendes, Panic! at the Disco, y Post Malone, Logic con Ryan Tedder, fueron algunos.

Maluma fue la representación latina de la noche. Durante su interpretación, bajó del escenario y bailó junto a Camila Cabello. Maluma terminó su canción besando a una de sus bailarinas. El cantante estaba nominado en la categoría de Mejor video latino por su trabajo en Felices los 4, aunque finalmente la categoría fue para su compatriota J Balvin por Mi Gente.

Willy William, con quien realizó el tema, recogió el premio, ya que Balvin se encuentra de gira por Japón y destacó el papel que está tomando la música latina dentro del público anglosajón. Post Malone, Imagine Dragons y The Carters también recibieron premios.

Vestidos con camisetas blancas en las que decía "Todos somos humanos", más de dos docenas de niños inmigrantes y sus padres acompañaron a Logic y Ryan Tedder en el escenario de los Premios MTV a los Videos Musicales para protestar contra las políticas de detención y separación de familias del presidente Donald Trump.

Los niños, incluyendo algunos pequeños que parecían intimidados por la multitud, se pararon en línea como un "muro humano", algunos balanceándose y aplaudiendo al ritmo de la nueva canción de Logic, One Day. El artista la estrenó el viernes con un video musical sobre un adolescente forzado a separarse de sus padres y pequeño hermano en la frontera de Estados Unidos y México.

En el escenario, los padres aparecieron después detrás de los niños, simulando reuniones con abrazos. Los manifestantes sostuvieron velas en el aire al terminar la canción.

Ganadores Ellos se llevaron los Premios MTV a los Videos Musicales: Ellos se llevaron los Premios MTV a los Videos Musicales: Canción del año: Rockstar, Post Malone con 21 Savage. Mejor artista nuevo: Cardi B. Mejor colaboración: Dinero, Jennifer López con DJ Khaled y Cardi B. Mejor video pop: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Mejor video de hip hop: Nicki Minaj, Chun-li. Canción del verano: I Like It, Cardi B con Bad Bunny y J Balvin. Artista 'Push' del año: Hayley Kiyoko. Premio Michael Jackson Video Vanguard: Jennifer López.

Actuación. El cantante colombiano Maluma se presentó por primera vez en una gala de los MTV Video Music Awards. Sorpresa. La cantante Camila Cabello se llevó la noche con los premios principales por Havana; el reconocimiento lo recibió a manos de Madonna. Trayectoria. La cantante Jennifer López impactó con su presentación en la que hizo un recorrido por sus 20 años de carrera. Éxito. Los raperos 21 Savage y Post Malone se llevaron el premio gracias a Rockstar, el cual posaron con él.

