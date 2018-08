Revela Ivonne Montero cómo le informó a su hija la muerte de Fabio Melanitto

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Ivonne Montero apareció este lunes ante los medios de comunicación para aclarar toda la información que ha surgido tras el asesinato del exintegrante del grupo UFF, Fabio Melanitto, su exesposo y padre de su hija.

Al inicio de la conferencia, Montero confirmó consternada que los rumores con respecto a que los amigos de Fabio le habían pedido que fuera a recoger el cuerpo del cantante al SEMEFO eran ciertos.

“Cuando estaba habiendo ese problema de solicitar la entrega del cuerpo, (José Luis) me dejó saber que, si yo podía hacerlo, me pidió de favor, con mucho respeto y con mucho cariño lo hizo, yo de momento le dije: ‘corazón, no me pidas eso, no puedo, es muy complicado para mí’, y después paso más tiempo y me volvió a solicitar y yo ya iba para allá, prácticamente estaba tomando mis cosas para ayudar en lo que se pudiera, porque estoy enterada al igual que ustedes que su familia difícilmente podría viajar de pronto (…), y al final me dijo que no era necesario por cómo habían sucedido las cosas, iban a empezar a hacer una línea de investigación porque era muy extraño lo que había sucedido, apenas se estaban dando las primeras declaraciones de la persona que estaba con él, entonces no iba a ser fácil que me dieran a mi el permiso de reclamarlo”, contó llorando.

Posteriormente, la artista narró el momento en que le reveló a su hija el fallecimiento de su padre. “Le dije: ‘mami es un día muy triste para mí, tu papi Fabio Melanitto está en el cielo’, y se quedó calladita. Yo puse una foto de su papá con una veladora y se acerca, nos acercamos a hacer oración, a pedirle que esté a lado de papá Dios, que lo acoja, lo proteja, lo guíe, y yo le dejo saber que no hay nada de este lado nada que pueda entorpecer su camino al cielo”.

..sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio.. pic.twitter.com/szCPOaiBht — Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) 16 de agosto de 2018

Asimismo, la actriz dijo durante la conferencia que su expareja sí intentó tener contacto con la niña. “Reveló que hace un año y medio Fabio intentó comunicarse con ella, pero ella se negó a tener cualquier tipo de contacto con él”.

Sobre lo que sucederá con los restos del venezolano, Ivonne explicó: “Tengo entendido que lo van a cremar, estarán velando su alma me parece que hoy o mañana, todavía no está (definido), todo depende de la cuestión papeleo, yo lamentablemente salgo hoy de México, le dije a Alexander y a Jaime y a José Luis (ex integrantes de Uff!): ‘por favor, avísenme de cada movimiento que hagan para yo estar presente, quiero estar independientemente de lo que haya sucedido, no quiero que se sienta solo’”.

Finalmente, la protagonista de la cinta El Tigre de Santa Julia manifestó apertura para que su hija conozca a su familia paterna. “Y su familia quiero que sepan que están apoyados con mi corazón, y esto va de parte de mi hija también, de ambas, entonces si hay la intención de que conozcan a Antonella, se las voy a presentar, y si en algún momento tengo la invitación de llevar a Antonella con sus abuelos a Italia, me va a dar muchísimo gusto”.





Ivonne Montero habló sobre la muerte de Fabio Melanitto. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: fabio melanittoIvonne Montero

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD