Actor compara a Disney con Trump

Ciudad de méxico.- La paz que respiraban en Marvel Studios se esfumó de un plumazo cuando volvieron a salir a la luz los ofensivos tuits del director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn. Tras el despido y los posteriores rumores de readmisión, Disney zanjó la polémica afirmando que no volverán a contratar al cineasta. Y ahora, Dave Bautista, actor que da vida a "Drax" en el filme, ha criticado esta decisión de la compañía.

El actor ha utilizado su cuenta personal de Twitter para dejar claro su descontento con la decisión que ha tomado Disney en el asunto Gunn. Además, Bautista ha comparado a Disney con Donald Trump repitiendo el famoso eslogan que lo hizo Presidente de Estados Unidos.

"¡¡Gracias Disney!! Haciendo a América Grande de nuevo (Make America Great Again)", ha dicho el actor en su cuenta de Twitter con tono claramente sarcástico, ya que -presuntamente- fueron los comentarios que hizo Gunn sobre Trump el motivo por el que blogueros conservadores volvieron a sacar a la luz sus horribles bromas.

Anteriormente, el propio Bautista llegó a decir que no participaría en Guardianes de la Galaxia 3 si no usaban el guión que escribió James Gunn. No obstante, parece poco probable que esto suceda, aunque diversos rumores apuntan a que, si los comentarios del actor no cesan, Disney podría reducir su tiempo en pantalla.

Marvel Studios ha apoyado completamente la decisión que tomó Disney con el director y ya está buscando un nuevo cineasta que se encargue de la tercera entrega de Guardianes de la galaxia, con un candidato preferido: Taika Waititi (Thor: Ragnarok). De todos modos, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos y quién será el encargado de sustituir a James Gunn como director de Guardianes de la Galaxia 3.

Postura. El actor Dave Bautista hizo un comentario sarcástico tras negarse la readmisión de James Gunn.

