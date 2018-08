Con brazalete, 6 exfuncionarios

LA MEDIDA ES PARA GARANTIZAR QUE NO HUYAN

El titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, indicó que seis exfuncionarios municipales que son investigados usan brazalete electrónico, para garantizar que no huyan.

"Son funcionarios municipales, seis de Sabinas. Es una medida preventiva que emite el juez, porque al no considerarse como delito grave, el tema de actos de corrupción, no se puede dictar prisión directa, entonces esta forma es la forma de que no se nos vayan a ir o escapar de la justicia", declaró en entrevista Jesús Flores.

El fiscal explicó que esta medida es preventiva, en lo que se define sin cometieron delitos.

Sin embargo, no especificó los cargos que ocupaban, y presuntos delitos, ya que el procedimiento no ha concluido.

En estos casos la cárcel no puede entrar como una medida cautelar, ya que la Constitución Mexicana no contempla como graves los hechos de corrupción.

El fiscal añadió: "Hay otros funcionarios que están yendo a firmar cada semana al juzgado como una medida cautelar. Son tres funcionarios municipales de la región centro y carbonífera. No se puede dar a conocer los cargos que ocupaban".

Dentro de las actividades del primer año de la Fiscalía para la Investigación de Hechos de Corrupción, también destacan 64 juicios de amparo.

"Hemos judicializado más de seis asuntos y el próximo 28 de agosto se cumple un año de la designación... y hemos complementado dos o tres", dijo.

Inhabilitan a proveedor

El fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier declaró que una empresa proveedora de organismos públicos fue inhabilitada por seis meses.

Este es el primer caso en donde un particular es sancionado por irregularidades en la prestación de servicios a un gobierno.

Al momento, el fiscal sólo ha informado de la sanción, sin abundar en el giro de la empresa, y servicio prestado.

Se informó que el proveedor imputado auxilió a diversos servidores públicos para la salida irregular de recurso público.

Fue dentro de la causa Penal 137/2018 que se concedió una salida alterna al proceso penal, que consiste en la suspensión condicional.

De acuerdo a información oficial se indicó que era proveedor del municipio de Sabinas.

Flores Mier indicó que se ingresó a la tesorería 191 mil 73 pesos por concepto de reparación del daño.

Además de la reparación se fijó como condición la prohibición de contratar o prestar algún servicio a algún municipio o entidad.

Proceso. En estos casos la cárcel no puede entrar como una medida cautelar.

