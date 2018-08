Podrán reelegirse sin dejar la alcaldía

ESTO SE DEBE A QUE NO HAY LEYES ESTATALES QUE LO IMPIDA

El siglo de torreón

Los presidentes municipales que actualmente están en funciones y busquen la reelección, no tendrán que separarse del cargo como establece el ordenamiento federal, por lo que al igual que ocurrió en Coahuila durante el pasado proceso, podrán ejercer el cargo y a la vez desarrollar labor de campaña.

Por primera vez en la historia del estado de Durango, los alcaldes podrán reelegirse en la contienda a desarrollarse el domingo dos de junio del próximo año, cuando se renovarán los 39 ayuntamientos de la entidad para el periodo 2019-2022.

El diputado local, Sergio Uribe Rodríguez destacó que la legislación en materia federal sí establece la obligatoriedad de separarse del cargo que desempeñan por lo menos 90 días antes de la elección, cuando busquen ocupar otro puesto de elección popular.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado de Durango y la legislación local electoral no lo prevén y por lo tanto no lo sancionan, de manera que la solicitud de una licencia quedaría al criterio de los interesados pero no como una obligación a cumplir.

Ante esta situación, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) será el encargado de establecer términos y acuerdos para que los presidentes municipales en funciones, se postulen y desarrollen actividades de proselitismo para su promoción.

En ese sentido, el legislador abundó que el organismo público local electoral tendrá que fijar horarios, condiciones y limitaciones para que los servidores públicos las cumplan y de este modo, no involucren su función ni los recursos públicos en actos de campaña.

Sergio Uribe Rodríguez consideró favorable que los alcaldes no tengan que separarse del cargo para buscar la reelección, cuyo objetivo es precisamente la continuidad en los programas y acciones de gobierno, lo cual correría el riesgo de perderse si la ley los obligara a solicitar licencia durante los tres meses previos a la elección.

Ya en el pasado proceso concurrente del uno de julio, se aplicó la reelección en el caso de diputados locales.

EL SIGLO DE Torreón

Reelección Alcaldes no tendrán que separarse del cargo para buscar la reelección. Alcaldes no tendrán que separarse del cargo para buscar la reelección. ⇒ Podrán seguir en funciones y desarrollar actos de campaña. ⇒ El Instituto Electoral de Participación Ciudadana deberá establecer horarios y condiciones para ello.

Reelección. Los alcaldes podrán seguir en el cargo y desarrollar actos de campaña.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP