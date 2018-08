Mientras más reales MEJOR

El siglo de torreón

"Winnie Pooh" y "Christopher Robin" dejaron el mundo animado para ingresar al "live action". El resultado ha sido bueno en taquilla y en el corazón de los fans de hueso colorado del oso y el niño que, de acuerdo con la trama, ya es un adulto.

Aunque ha dicho largometraje le ha ido bien, otros filmes que saltaron de la animación a la "vida real" han sobrepasado expectativas, sobre todo en ganancias, como Alicia en el país de las maravillas, Maléfica o La Bella y la Bestia.

"Creo que La Bella y la Bestia fue un gran acierto, lo que no me gusta de las nuevas versiones que están preparando es que tendrán menos canciones o en algunos casos como Mulán no tendrán y el soundtrack es lo que siempre ha caracterizado a las películas de Disney", dijo el mercadólogo lagunero, Juan Hernández, fanático de Disney.

En 1994, la casa de "Mickey Mouse" presentó su primera "live action" inspirada en El libro de la selva, clásico animado de 1967. Se trataba de El libro de la selva: la aventura continúa.

El filme, que contó con una aprobación del 79% por parte del sitio Rotten Tomatoes, contó con las actuaciones de Jason Scott Lee, Lena Headey, Cary Elwes, Sam Neill, John Cleese, Jason Flemyng y Faran Tahir.

En 1996 y 2000, los estudios entregaron otras películas de carne y hueso basadas en filmes caricaturescos. 101 dálmatas y su secuela, respectivamente, cautivaron a la audiencia por el trabajo de los perritos y la actuación de Glenn Close como "Cruella De Vil".

Tuvieron que pasar 10 años para que Disney retomara este proceder y lo hizo con Alicia en el país de las maravillas. Mia Wasikowska encarnó a la aventurera "Alicia" mientras que Johnny Depp se metió en los zapatos de "El sombrero loco".

En esta versión de 2010, "Alicia" tiene 19 años, 13 más en relación al clásico de 1952. El largometraje fue un éxito ya que recaudó más de mil millones de dólares. Su secuela, Alicia a través del espejo, no destacó de la misma manera.

De la mano de Disney, la historia de "Aurora" -La Bella Durmiente - se apoderó de las salas en 1959. El filme animado encantó a chicos y grandes.

En 2014, la villana de esta princesa logró contar con su película "live action". Angelina Jolie la estelarizó.

Un año después; "Cenicienta", "Lady Tremaine", "Drizella", "Anastasia" y los ratones "Gus Gus" y "Jaq" llegaron al cine en formato "live action". Lily James y Cate Blanchet encabezaron el elenco del largometraje.

Bajo la dirección de Jon Favreau, en abril de 2016 Disney sorprendió a más de uno con la llegada a las salas de una segunda cinta de acción real de El libro de la selva. En la página de Internet, Rotten Tomatoes, cuenta con una aprobación de 95% basada en 255 reseñas.

La magia de la fábula ancestral, La Bella y la Bestia, se volvió a poner de moda en 2017. La película con actores de carne y hueso, incluyendo a Emma Watson como "Bella", se volvió un suceso que se reflejó en la taquilla, artículos promocionales y en los parques de Disney de Orlando y Los Ángeles.

El hogar de "Mickey" espera repetir el éxito de sus "live action" en 2019 con tres estrenos: Dumbo, Aladdin y El Rey León con fechas de estreno 29 de marzo, 24 de mayo y 19 de julio, respectivamente.

Guy Ritchie, ex de Madonna, es el encargado de dirigir Aladdin. En la trama actúan Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen, y Numan Acar.

Dumbo sorprendió hace unas semanas con la presentación del primer tráiler, el cual deja ver el elenco que forma parte de la producción de Tim Burton.

La animada versión del elefante que vuela, se estrenó en 1941, ahora tiene un elenco real, encabezado por Colin Farrell, quien hará el papel de una exestrella de circo que enfrenta cambios en su vida tras regresar de la guerra.

El actor Danny DeVito, será el dueño del circo, quien presenta a Dumbo como el hazmerreír de un circo en aprietos. Eva Green, Roshan Seth, Michael Keaton, Sharon Rooney y Douglas Reith, son otros de los actores que forman parte de este elenco.

El estelar reparto del proyecto de acción real del clásico animado de Disney de 1994, El Rey León, dirigido por Jon Favreau, incluye a estrellas del mundo del cine, la televisión, el teatro y la música.

Con innovadoras técnicas cinematográficas, la película volverá a traer a la pantalla grande a los emblemáticos personajes que el público adora, pero de una manera completamente nueva.

"Reunir a un equipo tan talentoso para dar vida a este clásico es el sueño de todo director", señaló Favreau en un comunicado.

Para 2020 llegarán a las salas Mulán y la secuela de Maléfica. Hace unos días comenzó el rodaje de Mulán. La película se rodará en exteriores en Nueva Zelanda y China.

Tras una larga búsqueda de un año, Liu Yifei fue seleccionada para dar vida a "Hua Mulan", la hija mayor de un renombrado militar. Es una joven enérgica, determinada y perspicaz. Cuando un decreto imperial establece que un hombre de cada familia debe servir en el ejército, ella decide reemplazar a su padre enfermo y se alista como "Hua Jun", quien se convertiría en uno de los guerreros más extraordinarios de China.

Fotografías de archivo

Sí dejan Esto han recaudado en dólares algunos de los filmes live action: Esto han recaudado en dólares algunos de los filmes live action: ⇒ La Bella y la Bestia (2017): 1, 263,521,126. ⇒ Alicia en el país de las maravillas (2010): 1,025,467,110. ⇒ El libro de la selva (2016): 966,911,802. ⇒ Maléfica (2014): 758,410,3781. ⇒ Cenicienta (2015): 543,514,3531.

Mulán

Aladdin

Dumbo

Alicia en el país de las maravillas

El libro de la selva

101 dálmatas

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP