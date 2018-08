¿Cuándo llegará 'El Joker' al cine?

El siglo de torreón

"The Joker", el mismo que le ha causado fuertes dolores de cabeza a "Batman" y que dejó inválida a "Batgirl" y además mató "Jason Todd" -Uno de los tantos "Robin"- ya se encuentra listo para volver al cine, pero esta vez él será la estrella.

La película protagonizada por Joaquin Phoenix ya tiene fecha de estreno. Los estudios Warner han confirmado que llegará a las salas el 4 de octubre de 2019.

Robert De Niro, Frances Conroy y Zazie Beetz complementan el elenco del filme dirigido por Todd Phillips.

Con un presupuesto cercano a los 55 millones de dólares, el largometraje contará cómo el payaso se volvió villano y qué factores lo llevaron a ello.

Todavía no se sabe qué título llevará el largometraje. Lo que sí se ha dado a conocer es que pese a que cuenta con los derechos de DC y Warner, la "peli" no estará ligada al Universo Extendido de la casa de "Superman" y "Wonder Woman".

Jared Leto protagonizará otra película del "Guasón", la cual sí formará parte de dicho universo.

Al villano se le ha visto en otros filmes y series de acción real.

En la primera película de carne y hueso de "Batman", Jack Nicholson se envolvió en las locuras del personaje.

El fallecido Heather Ledger ofreció una actuación memorable del personaje en el largometraje Batman: El caballero de la noche.

En la cinta de Suicide Squad, Jared Leto encarnó a "Joker.

Por su parte, en la serie antigua de "Batman", el fallecido César Romero personificó a "Guasón" y Cameron Monaghan hizo lo mismo en el serial Gotham.

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

"Mamma Mia: Una y otra vez" nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas de "Mamma mia!" nos cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie.

114 MIN.

CLASIFICACIóN: A.

ELENCO: Amanda Seyfried, Colin Firth, Cher, Lily James.

DIRECTOR: Ol Parker.

Cartelera

AZTECA UNO

18:00 hrs.

La Academia

Disfruta de un reality show musical que busca formar cantantes quienes deben demostrar, cada semana, su talento. Aquí son ocho talentosos profesionales encargados en pulir, mejorar el talento de los chicos.

IMAGEN TV

06:00 Shimmer y Shine

06:30 Dora y sus amigos en la ciudad

07:00 El show de la pantera rosa

08:00 Candy Candy

09:00 Scooby doo, ¿Dónde estás?

10:00 Don gato y su pandilla

10:30 Los supersónicos

11:00 Los picapiedra

12:00 El encantador de perros

13:00 Película

15:00 Película

17:00 Película

19:00 Oye al chef

20:00 José de Egipto

22:00 Adrenalina

23:00 Shak

EL NUEVE

09:00 Inova

10:00 Infomax

10:30 Infomax

11:00 Inova

11:30 Recupera tu salud TV

13:00 Reventón musical

14:30 Salvar la Tierra

18:00 Domingo de tercer milenio

19:30 100 mexicanos dijeron

21:30 Jenni Rivera: mariposa de barrio

23:00 Asesinatos de familia

AZTECA 7

06:00 Las aventuras de PocketVille

06:30 Sissi: La joven emperatriz

07:00 La isla del tesoro

07:30 La guardia del león

08:00 Vampirina

08:30 Pato aventuras

09:00 Enredados otra vez: la serie

09:30 Star Wars Rebels

10:30 Game Central

11:00 Impacto deportivo

11:30 Ninja Warrior

12:00 El tren de las 3:10 a Yuma

14:15 El misterio de los excavadores

16:30 Asalto al camión blindado

18:15 La fortaleza

20:00 El código del miedo

21:45 El justiciero

ONCETV

06:00 Himno Nacional

06:02 De paseo

06:30 Tu cocina

07:00 Ideas

07:30 Actívate

08:00 ¡Despierta feliz!

08:15 Mofy

08:20 Sarah y Pato

08:30 Ernest y Celestine

08:45 Klump

09:00 Un día en Once niños

09:15 Shaun, el cordero

09:20 Mily preguntas

09:30 Annedroids

10:00 Arte ninja

10:30 Operación ¡Ouch!

11:00 Diálogos - Fin de semana

12:00 Juegos mentales

12:30 Cazadores del sabor

13:00 Big Cities

13:15 Big Cities

13:30 Viaje todo incluyente

14:00 Artes

14:30 Francia 1990

15:00 La aventura de México desconocido

15:30 La aventura de México desconocido

16:00 Historias de alto rendimiento

17:00 Central once bloque de videos

17:30 Conducciones Central Once

18:00 Made

19:00 Once noticias, fin de semana

19:30 Especiales noticias

20:00 Línea directa

20:30 Islas de México

21:00 Hanako y Ana

22:00 Mesas de análisis

23:00 Tiníssima, el dogma y la pasión

LAS ESTRELLAS

06:00 El Chapulín colorado

07:00 La venganza de Huracán Ramírez

09:00 Había una vez una estrella

11:00 Más deporte

11:45 Toluca vs. Tijuana

14:00 Acción

15:00 La fea más bella

17:00 Una casa patas arriba

19:00 Reto 4 elementos: Naturaleza extrema

21:00 Mira quién baila

23:00 La jugada

AZTECA UNO 08:00 El joven del carrito

10:00 Cuando seas mía

12:00 Lo que callamos las mujeres

13:00 Domingo al extremo

14:00 Cinema Uno

16:00 Cinema Uno

18:00 La academia

20:00 La academia

22:30 La academia

23:00 La resolana

CANAL 5

06:00 Molang

06:30 Thomas y sus amigos

07:00 Super Jett

07:30 Peppa

08:00 Cerdo, Cabra, Banana, Grillo

10:00 Un show más

11:00 Max & Shred

13:00 Vaqueras y ángeles: El verano de Dakota

15:00 Olas salvajes 2

17:00 Forrest Gump

20:00 La carrera de la muerte 2

22:00 Búsqueda implacable

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

UNIVERSAL

17:00 hrs.

Timeless

Cuando un fugitivo secuestra una máquina del tiempo para poder alterar el pasado, un profesor universitario, un científico y un comando de la Fuerza Delta son enviados al pasado para impedir que cambie el futuro.

SYFY

22:30 hrs.

Tiburón

Steven Spielberg presenta esta apasionante adaptación de la novela de Peter Benchley sobre un insaciable tiburón blanco que aterroriza a los habitantes de la ficticia isla Amity. No te pierdas hoy esta película.

Domingo 19 de Agosto de 2018

NATGEO

14:40 hrs.

La ciencia de lo absurdo

En este episodio,sé testigo de todas las maneras que hay de pasar vergüenza, lastimarse y sentirse humillado corriendo cuesta abajo, tratando de dar una patada voladora y al lanzar fuegos artificiales.

Archivo

Estreno. La película será protagonizada por Joaquin Phoenix ; tendrá un presupuesto de 55 mdd.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP